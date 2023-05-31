Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Бухгалтеры

🤔46% бухгалтеров боятся одиночества, показал опрос. А вы?

Жизни без общения с близкими больше всего боятся воспитатели, бухгалтеры и офис-менеджеры, а о том, что одиночество их не страшит, чаще говорят бармены, дизайнеры и администраторы, узнали аналитики.
95

Сервис по поиску работы SuperJob расспросил работников разных профессий, насколько их страшит одиночество (итоги есть в распоряжении нашей редакции). Вот что получилось.

Почти каждый второй бухгалтер боится остаться в одиночестве:

  • 14% специалистов однозначно боится этого;

  • еще 32% скорее пугает это состояние.

Напротив, 54% респондентов ответили, что возможность остаться наедине с собой их не страшит.

Среди главных бухгалтеров тех, кто боится жизни в одиночестве, меньше:

  • 14% ответили, что очень страшатся этого;

  • а 16% — скорее боятся.

Большинство же (70%) не пугает возможность остаться одинокими.

Одиночество больше пугает воспитателей (70%), бухгалтеров (46%), офис-менеджеров (45%), медсестер и менеджеров по продажам (по 40%).

Чтобы не страшиться одиночества, опирайтесь на плечо единомышленников: найти их можно в Сообществе профессиональных бухгалтеров. С каждым днем здесь становится все больше человек. Похоже, бухгалтерам и правда нужно больше общения с коллегами и, конечно, с экспертами.

А еще тут можно узнавать первыми самые важные новости и участвовать в закрытых конференциях бесплатно.

С каждым новеньким в Сообществе мы радуемся: еще одним классным коллегой больше! Вместе ведь можно:

  • разобраться в законах;

  • обсудить инициативу и даже попробовать продвинуть мнение бухгалтеров властям;

  • да что там, правда горы свернуть!

Вступить в Сообщество — быстро и бесплатно, это дело всего пары минут. А пользы — целый вагон :)

Комментарии

6
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 1 час назад

    Главный бухгалтер

    а я как в той рекламе

    главное толпами не ходить!

  • Логотип Мирам
    Мирам 59 минут назад

    ну что за глупости...

  • Логотип проза жизни
    проза жизни 54 минуты назад

    Ваше Высочество, Одиночество,
    Ваши Сиятельства, Обстоятельства,
    Ваше Степенство, Земное Блаженство,
    Ваше Величество, Электричество.
    Ваше Превосходительство, наше Правительство,
    Ваша Светлость, Честная Бедность,
    Милые Предки, как ваши детки?
    Грозное, Темное, Злое, Железное
    Скалится.
    С неба Холодное, Мокрое, Скользкое
    Сыплется.
    Стыдно ли, страшно ли, скушно ли, больно ли,
    Господи!
    Мягкого, Глупого, Теплого, Детского
    Хочется.
    Видишь,
    Как ползают, прыгают, мечутся, корчатся,
    Чванятся, пыжатся, совокупляются
    Сволочи.
    Нагородили, напили, наели, нагадили
    Умные, глупые...
    Может быть, это все мелочи?

    Константин Никольский

    https://youtu.be/ReNbZG-EVQg

    • Логотип Мирам
      Мирам 39 минут назад

      у никольского есть вещи более вменяемые, " Музыкант", например

      • Логотип Мирам
        Мирам 39 минут назад

        Никольского

      • Логотип проза жизни
        проза жизни 37 минут назад

        а я от этой в экстазе) правда, самый настоящий катарсис испытала😏 только ни разу не слышала эту песню, если она вообще существует

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Поиск работы бухгалтеров

🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать

Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

19
Логотип Иван Шестак
Иван Шестак
Ведение бизнеса

А вообще стоит ли открывать сейчас бизнес России? И как это выяснить с научной точки зрения

Решил открывать бизнес в России? Хорошая идея. Но сперва нужно оценить риски, с которыми может столкнуться новая компания. В этой статье с помощью PESTEL-анализа разберём угрозы и возможности для бизнеса в современной России, познакомимся с реальными кейсами нескольких компаний и узнаем, на кого и на что стоит ориентироваться, открывая бизнес.

А вообще стоит ли открывать сейчас бизнес России? И как это выяснить с научной точки зрения
19
Логотип MCC Group
MCC Group
Общество

Путешествия одного дня из Белграда: открытие природных красот и культурных сокровищ

Белград, столица Сербии, является динамичным и культурно насыщенным городом с богатой историей. Однако, если у вас есть лишний день в распоряжении, не упустите возможность исследовать прекрасные места вокруг Белграда.

Путешествия одного дня из Белграда: открытие природных красот и культурных сокровищ
33
Логотип nlukina
nlukina
Общество

Про личные блоги. Как мы развиваем Трибуну, общаемся с авторами и исправляем ошибки

Пользователи Клерк — не только лучшие читатели на свете, но еще и талантливые авторы. Их посты в Трибуне набирают по 10 тыс. просмотров! Мы гордимся тем, что наша «Трибуна» обращает внимание на то, что пропускают новостные сайты, что у нас самые внимательные читатели, что вместе мы — это самое большое бухгалтерское сообщество. Расскажем, как мы развиваемся.

Про личные блоги. Как мы развиваем Трибуну, общаемся с авторами и исправляем ошибки
7
86
Логотип 1CVDGB
1CVDGB
ЕНП (единый налоговый платеж)

ЕНП и ЕНС в 1С. Самые важные вопросы и ответы

Как известно, с 2023 года практически все налоговые обязательства перед бюджетом исполняются в рамках единого налогового платежа. Давайте разберёмся в том, как эти и другие операции проводятся в конфигурации «1С: Бухгалтерия 8».

ЕНП и ЕНС в 1С. Самые важные вопросы и ответы
107
Логотип Клерк
Клерк
Учет в строительстве

Что вы должны знать об учете незавершенного строительства, чтобы быть крутым бухгалтером

Строительство — штука сложная, но и платят за нее много. Как разобраться в специфике строительного учета и стать высокооплачиваемым профи? Ответим в этой статье.

Что вы должны знать об учете незавершенного строительства, чтобы быть крутым бухгалтером
174
Логотип balansy
balansy
Инвестиции

Как и кому предлагать объекты коммерческой недвижимости в состоянии значительного износа? И в чем их ценность?

Иногда в работу принимаются объекты коммерческой недвижимости в состоянии значительного износа. Как и кому продать такие объекты?

Как и кому предлагать объекты коммерческой недвижимости в состоянии значительного износа? И в чем их ценность?
63
Логотип АКФО
АКФО
Обзор судебной практики

Законно ли включение компаний в общедоступные реестры. Судебное разбирательство

Ведение различного рода реестров в последние годы стало обычной практикой деятельности органов государственной власти, а также общественных и некоммерческих объединений. Одной из компаний, включенных в реестр, показалось оскорбительным внесение сведений о ней в список. Расскажем, как шло судебное разбирательство.

Законно ли включение компаний в общедоступные реестры. Судебное разбирательство
2
125
Логотип Калуга Астрал
Калуга Астрал
Налоговые проверки

Завёл блог — заплати налог: как блогерам поладить с ФНС

Кто-то ведёт личный блог просто из любви к искусству, а кто-то монетизирует свою деятельность в интернете: продаёт товары и услуги, заключает рекламные контракты с брендами и зарабатывает на этом. Как только блог начинает приносить доход, для блогера наступает обязанность платить налоги.

Завёл блог — заплати налог: как блогерам поладить с ФНС
122
Логотип nlukina
nlukina
АУСН

Эксперимент с АУСН удался. Спецрежим распространят на все регионы

Режим АУСН отлично себя показал во время эксперимента, считают в ФНС. Скоро налог запустят во всех регионах. Для этого у налоговиков уже все готово, сообщил Даниил Егоров.

Эксперимент с АУСН удался. Спецрежим распространят на все регионы
3
256
Читать еще