🤔46% бухгалтеров боятся одиночества, показал опрос. А вы?

Сервис по поиску работы SuperJob расспросил работников разных профессий, насколько их страшит одиночество (итоги есть в распоряжении нашей редакции). Вот что получилось.
Почти каждый второй бухгалтер боится остаться в одиночестве:
14% специалистов однозначно боится этого;
еще 32% скорее пугает это состояние.
Напротив, 54% респондентов ответили, что возможность остаться наедине с собой их не страшит.
Среди главных бухгалтеров тех, кто боится жизни в одиночестве, меньше:
14% ответили, что очень страшатся этого;
а 16% — скорее боятся.
Большинство же (70%) не пугает возможность остаться одинокими.
Одиночество больше пугает воспитателей (70%), бухгалтеров (46%), офис-менеджеров (45%), медсестер и менеджеров по продажам (по 40%).
Чтобы не страшиться одиночества, опирайтесь на плечо единомышленников: найти их можно в Сообществе профессиональных бухгалтеров. С каждым днем здесь становится все больше человек. Похоже, бухгалтерам и правда нужно больше общения с коллегами и, конечно, с экспертами.
А еще тут можно узнавать первыми самые важные новости и участвовать в закрытых конференциях бесплатно.
С каждым новеньким в Сообществе мы радуемся: еще одним классным коллегой больше! Вместе ведь можно:
разобраться в законах;
обсудить инициативу и даже попробовать продвинуть мнение бухгалтеров властям;
да что там, правда горы свернуть!
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Комментарии6
Главный бухгалтер
а я как в той рекламе
главное толпами не ходить!
ну что за глупости...
Ваше Высочество, Одиночество,
Ваши Сиятельства, Обстоятельства,
Ваше Степенство, Земное Блаженство,
Ваше Величество, Электричество.
Ваше Превосходительство, наше Правительство,
Ваша Светлость, Честная Бедность,
Милые Предки, как ваши детки?
Грозное, Темное, Злое, Железное
Скалится.
С неба Холодное, Мокрое, Скользкое
Сыплется.
Стыдно ли, страшно ли, скушно ли, больно ли,
Господи!
Мягкого, Глупого, Теплого, Детского
Хочется.
Видишь,
Как ползают, прыгают, мечутся, корчатся,
Чванятся, пыжатся, совокупляются
Сволочи.
Нагородили, напили, наели, нагадили
Умные, глупые...
Может быть, это все мелочи?
Константин Никольский
https://youtu.be/ReNbZG-EVQg
у никольского есть вещи более вменяемые, " Музыкант", например
Никольского
а я от этой в экстазе) правда, самый настоящий катарсис испытала😏 только ни разу не слышала эту песню, если она вообще существует