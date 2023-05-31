🤔46% бухгалтеров боятся одиночества, показал опрос. А вы?

Жизни без общения с близкими больше всего боятся воспитатели, бухгалтеры и офис-менеджеры, а о том, что одиночество их не страшит, чаще говорят бармены, дизайнеры и администраторы, узнали аналитики.

Сервис по поиску работы SuperJob расспросил работников разных профессий, насколько их страшит одиночество (итоги есть в распоряжении нашей редакции). Вот что получилось.

Почти каждый второй бухгалтер боится остаться в одиночестве:

14% специалистов однозначно боится этого;

еще 32% скорее пугает это состояние.

Напротив, 54% респондентов ответили, что возможность остаться наедине с собой их не страшит.

Среди главных бухгалтеров тех, кто боится жизни в одиночестве, меньше:

14% ответили, что очень страшатся этого;

а 16% — скорее боятся.

Большинство же (70%) не пугает возможность остаться одинокими.

Одиночество больше пугает воспитателей (70%), бухгалтеров (46%), офис-менеджеров (45%), медсестер и менеджеров по продажам (по 40%).

Чтобы не страшиться одиночества, опирайтесь на плечо единомышленников: найти их можно в Сообществе профессиональных бухгалтеров. С каждым днем здесь становится все больше человек. Похоже, бухгалтерам и правда нужно больше общения с коллегами и, конечно, с экспертами.

А еще тут можно узнавать первыми самые важные новости и участвовать в закрытых конференциях бесплатно.

С каждым новеньким в Сообществе мы радуемся: еще одним классным коллегой больше! Вместе ведь можно:

разобраться в законах;

обсудить инициативу и даже попробовать продвинуть мнение бухгалтеров властям;

да что там, правда горы свернуть!

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