Что у ИП может случиться с деньгами, если он внесет их на расчетный счет бизнеса? Бухгалтеры обсуждают в блогах

Стоит ли свои личные деньги отправлять на счет для бизнеса, если речь про ИП? Несколько замечаний по этому поводу в нашей Трибуне.

ИП рассуждал о том, что такой маневр не опасный — и по итогу проиграл в суде. В посте Трибуны автор описывает Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 12.02.2018 №Ф02-7062/17.

По итогам истории ИП попал на налоговые доначисления и оказался замешан в целой схеме.

Автор напоминает: действующее законодательство не запрещает вносить ИП личные средства на расчётный счёт, но не стоит забывать о налоговых рисках, связанных с этим.

Бухгалтеры, рассказывайте, на проблемы у ИП натыкались с расчетными счетами? Если да, то как исправляли дело?