Вносите личные деньги на расчётный счёт бизнеса? Каковы последствия

Многие ИП вносят личные деньги на расчётные счета (это мы наблюдаем и у наших клиентов), предназначенные для ведения бизнеса. При этом считают это действие безобидным. Так ли это на самом деле?

Рассмотрим Постановление Арбитражного суда Восточно- Сибирского округа от 12.02.2018 №Ф02-7062/17. Это был уже кассационный суд. Апелляционный суд ИП проиграл.

Итак, о деле. ИП в 2012-2014гг.. вёл предпринимательскую деятельность по продаже произведённых им колбасных изделий, сдавал в аренду собственные помещения, применял УСН «Доходы минус расходы». Напомним, что в 2012-2014гг. можно было применять УСН, пока выручка не достигла 60 млн. руб. с начала года.

Наш ИП в 2012-2014гг.. внёс на расчётный счёт «личных средств» на сумму 434,8 млн. руб. Данные его отчётности приведены в таблице.

период Внесено в кассу "личных" средств, млн. руб. Доходы, млн. руб. По отчётности Расходы, млн. руб.. По отчётности Сумма налога к уплате, млн. руб.. По отчётности 2012г. 91,3 37,04 32,70 0,43 2013г. 114,8 33,84 29,77 0,41 2014г. 228,7 35,5 31,8 0,37 Итого 434,8

С расчётного счёта он оплачивал поставщикам мяса и других продуктов, причём суммы, которые он оплатил за эти годы, значительно превысили выручку от реализации колбасных изделий и арендную плату, которую он получал на счёт.

Суд отметил, что эти «личные денежные средства» не могут являться заёмными денежными средствами и личными накоплениями ИП, поскольку налогоплательщик-ИП не подтвердил документами источник их формирования. В эти годы ИП приобретал сырьё, необходимое для производства колбасных изделий, объём которого, а также затраты на его приобретение превысили объёмы и затраты, списанные ИП на расходы в декларации по УСН.

В НК ст. 31 п.1 сказано, что «налоговые органы вправе определять суммы налогов РАСЧЁТНЫМ ПУТЁМ... на основании имеющейся у них информации о налогоплательщике, а также данных ... ОБ ИНЫХ АНАЛОГИЧНЫХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАХ в случае.... отсутствия учета доходов и расходов, учёта объектов налогообложения...». Это был как раз случай данного ИП. Он отвечал суду, что не ведёт бухгалтерский учёт, так как ИП не обязан вести бухгалтерский учёт и что ведёт только учёт доходов и расходов для расчёта УСН.

В результате налоговая применила расчётный метод. Налоговики доказали, что фактические затраты на приобретение сырья значительно превысили не только расходы, учтённые для расчёта УСН, но и суммы задекларированного дохода. При этом было установлено, что всё сырьё использовано в полном объёме для производства продукции. Доводы ИП о покупке сырья впрок и регулярной утилизации сырья из-за порчи были признаны несостоятельными. Показания свидетелей, допросы которых были проведены, говорили об обратном.

Исходя из количества израсходованного сырья, налоговики рассчитали предполагаемый дополнительный доход, который ИП не отразил в декларации. ИП не опроверг данные расчёты. Кроме того, они прибавили эту предполагаемую выручку к выручке из деклараций и при этом получилось, что ИП утратил право на применение УСН, так как его выручка (нарастающим итогом с начала года) превысила 60 млн. руб. Ему доначислили налоги по общей системе налогообложения, включая НДС 18%.

На основании этих расчётов налоговой инспекции, кассационный суд вынес постановление о том, что ИП следует доплатить налоги в сумме 11,7 млн. руб.

Есть и другие судебные решения, где налоговики также доказывали, что предприниматели сокрыли выручку и требовали доначислить налоги с этой предполагаемой выручки, но у них не хватило квалификации, чтобы довести дело до конца, хотя все возможности для этого были.

Постановление АС ПО от 01.06.2018 №Ф06-32803/2018. Постановление АС ПО от 26.05.2017 №Ф06-20858/2017. По личному мнению автора, эти ИП действительно сокрыли доход, но налоговая не смогла доказать данный факт, и, следовательно, не применила расчётный метод.

В заключение отметим, что действующее законодательство не запрещает вносить ИП личные средства на расчётный счёт, но не стоит забывать о налоговых рисках, связанных с этим.

Автор —Татьяна Ильина, налоговый юрист, бухгалтер.