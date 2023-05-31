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ЕНП (единый налоговый платеж)

❗❗❗ Имущественные налоги физлиц спишут с ЕНС, не дожидаясь срока уплаты

Срок уплаты налога на имущество физлиц, земельного и транспортного налогов – 1 декабря следующего года. Налоговые уведомления с суммой налога инспекторы рассылают загодя. Теперь сразу после рассылки уведомлений деньги пойдут в бюджет. Их спишут с ЕНС налогоплательщика.
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То есть, налоговики не будут ждать, когда наступит 1 декабря. Если на вашем ЕНС есть деньги на момент отправки вам уведомления, то их сразу спишут в бюджет.

Если на момент отправки вам уведомления денег на ЕНС нет, их спишут позже, как только на ЕНС появятся деньги.

То есть, не 1 декабря, а досрочно.

Такая норма содержится в законопроекте, который сегодня внесен в Госдуму.

Таким образом, ИП рискуют лишиться своих фиксированных взносов, которые у многих весь год должны числиться в переплате на ЕНС.

Как это будет работать на практике, время покажет.

Списание будет идти с положительного сальдо. Те ИП, у которых взносы зарезервированы по заявлению, под раздачу попасть не должны, ведь у них сальдо ЕНС – нулевое.

Те, кто платил взносы платежкой-02, могут пострадать, если не будет какого-то механизма от ФНС для защиты уплаченных взносов от списания в имущественные налоги физлиц.

Такая поправка сократит время поступления денег в региональные и местные бюджеты с нынешнего срока (декабрь) до начала компании по рассылке налоговых уведомлений (август-сентябрь), говорится в пояснительной записке.

Комментарии

3
  • Логотип бух2007
    бух2007
    50 минут назад

    Такая поправка сократит время поступления денег в региональные и местные бюджеты с нынешнего срока (декабрь) до начала компании по рассылке налоговых уведомлений (август-сентябрь), говорится в пояснительной записке.

    лапочки.

    НДФЛ будут резервировать из сальдо ЕНС до наступления срока уплаты. Теперь еще имущественные налоги заберут из ЕНС до срока.

  • Логотип Владимир Е
    Владимир Е 31 минуту назад

    положительное сальдо на ЕНС? - не, не слышал. Это фантастика (с) ))))))))))

  • Логотип Halanghulo
    Halanghulo 9 минут назад

    То есть ФП списать в бюджет до срока (хотя бы и по заявлению) ну никак невозможно! Система не позволяет, очень сложно!

    А налог на имущество и иже с ним — даже спрашивать не будут (тем более в НК заглядывать! В сраку сроки!). «Ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать!»

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