❗❗❗ Имущественные налоги физлиц спишут с ЕНС, не дожидаясь срока уплаты

То есть, налоговики не будут ждать, когда наступит 1 декабря. Если на вашем ЕНС есть деньги на момент отправки вам уведомления, то их сразу спишут в бюджет.
Если на момент отправки вам уведомления денег на ЕНС нет, их спишут позже, как только на ЕНС появятся деньги.
То есть, не 1 декабря, а досрочно.
Такая норма содержится в законопроекте, который сегодня внесен в Госдуму.
Таким образом, ИП рискуют лишиться своих фиксированных взносов, которые у многих весь год должны числиться в переплате на ЕНС.
Как это будет работать на практике, время покажет.
Списание будет идти с положительного сальдо. Те ИП, у которых взносы зарезервированы по заявлению, под раздачу попасть не должны, ведь у них сальдо ЕНС – нулевое.
Те, кто платил взносы платежкой-02, могут пострадать, если не будет какого-то механизма от ФНС для защиты уплаченных взносов от списания в имущественные налоги физлиц.
Такая поправка сократит время поступления денег в региональные и местные бюджеты с нынешнего срока (декабрь) до начала компании по рассылке налоговых уведомлений (август-сентябрь), говорится в пояснительной записке.
Комментарии3
лапочки.
НДФЛ будут резервировать из сальдо ЕНС до наступления срока уплаты. Теперь еще имущественные налоги заберут из ЕНС до срока.
положительное сальдо на ЕНС? - не, не слышал. Это фантастика (с) ))))))))))
То есть ФП списать в бюджет до срока (хотя бы и по заявлению) ну никак невозможно! Система не позволяет, очень сложно!
А налог на имущество и иже с ним — даже спрашивать не будут (тем более в НК заглядывать! В сраку сроки!). «Ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать!»