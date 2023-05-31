❗❗❗ Имущественные налоги физлиц спишут с ЕНС, не дожидаясь срока уплаты

Срок уплаты налога на имущество физлиц, земельного и транспортного налогов – 1 декабря следующего года. Налоговые уведомления с суммой налога инспекторы рассылают загодя. Теперь сразу после рассылки уведомлений деньги пойдут в бюджет. Их спишут с ЕНС налогоплательщика.

То есть, налоговики не будут ждать, когда наступит 1 декабря. Если на вашем ЕНС есть деньги на момент отправки вам уведомления, то их сразу спишут в бюджет.

Если на момент отправки вам уведомления денег на ЕНС нет, их спишут позже, как только на ЕНС появятся деньги.

То есть, не 1 декабря, а досрочно.

Такая норма содержится в законопроекте, который сегодня внесен в Госдуму.

Таким образом, ИП рискуют лишиться своих фиксированных взносов, которые у многих весь год должны числиться в переплате на ЕНС.

Как это будет работать на практике, время покажет.

Списание будет идти с положительного сальдо. Те ИП, у которых взносы зарезервированы по заявлению, под раздачу попасть не должны, ведь у них сальдо ЕНС – нулевое. Те, кто платил взносы платежкой-02, могут пострадать, если не будет какого-то механизма от ФНС для защиты уплаченных взносов от списания в имущественные налоги физлиц.

Такая поправка сократит время поступления денег в региональные и местные бюджеты с нынешнего срока (декабрь) до начала компании по рассылке налоговых уведомлений (август-сентябрь), говорится в пояснительной записке.