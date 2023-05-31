Качество мобильной связи будет ухудшаться. К 2025 году это станет заметно, говорится в стратегии Минцифры

Причиной ухудшения качества мобильной связи в России может стать частотный голод, операторы уже испытывают существенную нехватку этого ресурса, говорят эксперты Минцифры.
Трафик в мобильных сетях растет в среднем на 50% каждый год, цитирует документ Форбс.
В чем выразится дальнейшее ухудшение связи для абонентов? Будет чувствоваться снижение скоростных характеристик сетей, трудности с загрузкой «тяжелого» контента.
Стабильность работы связи понизится, перечисляет возможные последствия генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков.
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