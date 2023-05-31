Налоговая обновила портал ФИАС для поиска и проверки адресов регистрации юрлиц

Теперь найти адреса компаний стало быстрее. Можно ввести часть адреса, кадастровый номер или найти все компании, зарегистрированные по конкретным почтовым индексам, ОКАТО и ОКТМО.

ФНС обновила портал Федеральной информационной адресной системы (ФИАС). Об этом сказано на сайте налоговой.

На интернет-ресурсе изменился дизайн и поисковая система. Теперь найти адрес юрлица можно, введя только название улицы и номер дома.

Стал доступен поиск по кадастровому номеру и уникальному номеру в Государственном адресном реестре (ID FIAS).

Расширенная версия поиска позволят также искать все компании, зарегистрированные по конкретному почтовому индексу, по кодам ОКАТО, ОКТМО и по кадастровым номерам.

Получить информацию из реестра могут все зарегистрированные пользователи.

Раньше мы писали, что налоговая инспекция отказывала бизнесу в регистрации адреса, если его не было в ФИАС.