Роскомнадзор добавил «Дзен», Rutube и Twitch в реестр соцсетей

Теперь владельцы интернет-площадок должны сами следить за пользовательским контентом и блокировать запрещенный контент.

В реестр социальных сетей включены новые площадки Дзен, Rutube и Twitch. Об этом сказано на сайте Роскомнадзора.

Владельцам интернет-ресурсов ведомство пришлет уведомление о включении площадок в Реестр и напомнят о необходимости соблюдать законодательство.

Закон о социальных сетях №530-ФЗ действует с февраля 2021 года. Согласно основным положениям документа, владельцы ресурсов обязаны самостоятельно искать и блокировать запрещенную информацию.

Кроме того, на сайтах должна быть форма обратной связи, чтобы пользователи могли пожаловаться на контент.

С начала 2023 года социальные сети и Роскомнадзор заблокировали 59 670 запрещенных материалов.