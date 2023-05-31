Роскомнадзор добавил «Дзен», Rutube и Twitch в реестр соцсетей

В реестр социальных сетей включены новые площадки Дзен, Rutube и Twitch. Об этом сказано на сайте Роскомнадзора.
Владельцам интернет-ресурсов ведомство пришлет уведомление о включении площадок в Реестр и напомнят о необходимости соблюдать законодательство.
Закон о социальных сетях №530-ФЗ действует с февраля 2021 года. Согласно основным положениям документа, владельцы ресурсов обязаны самостоятельно искать и блокировать запрещенную информацию.
Кроме того, на сайтах должна быть форма обратной связи, чтобы пользователи могли пожаловаться на контент.
С начала 2023 года социальные сети и Роскомнадзор заблокировали 59 670 запрещенных материалов.
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