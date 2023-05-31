🤔Из 1С Фреш неудобно выгружать документы xml, говорят бухгалтеры

— Коллеги, добрый день, — пишет бухгалтер Елена в Красном уголке бухгалтера. — Из 1С Фреш неудобно выгружать документы xml в отдельную программу ЭДО. Думаем, не перейти ли на Астрал, чтобы отправлять из 1С. Скажите, пожалуйста, какие у вас отзывы на Астрал? Можно ли отправлять комплектами?

Мнения разделились. Кто-то говорит, что Фреш — зло, Астрал очень даже хорош.

Кто-то пишет так:

— Пользуемся Фреш уже несколько лет, нареканий нет. ЭДО работает, комплекты формируются, все хорошо.

В комментариях есть и рекомендации СБИС, и Калуги Астрал, и варианты все же остаться в 1С. Что посоветуете, коллеги?