Как в учете отразить продажу лизингового авто по договору цессии

Компания приобрела автомобиль по договору лизинга и не рассчитавшись до конца с лизинговой компаний, продает (переуступает авто) индивидуальному предпринимателю. Какие проводки сделать в бухучете и как эти операции провести в 1С, подсказали эксперты.

Вопрос задала подписчица «Клерк.Консультаций».

На дату заключения договора перенайма будут такие проводки: Дебет 02 (ППА) – Кредит 01 (ППА) – списывается амортизация выбывающего ППА;

Дебет 76 – Кредит 01 (ППА) – остаток ППА закрывает обязательства по аренде;

Дебет 91 – Кредит 01 (ППА) или Дебет 76 – Кредит 91 (в зависимости от итога предыдущих проводок);

Дебет 76 – Кредит 91 – вознаграждение от нового лизингополучателя;

Дебет 91 – Кредит 68 «НДС».

В налоговом учете на дату заключения договора перенайма вознаграждение, которое причитается к получению от нового лизингополучателя (без НДС), надо учесть в составе доходов от реализации имущественных прав.

Если по условиям договора лизинга вы учитывали предмет лизинга, надо прекратить начислять по нему амортизацию с месяца, следующего за месяцем, в котором вы передали свои права и обязанности по договору лизинга новому лизингополучателю.

В 1С будут такие операции:

1) Документ «Списание ОС» для списания ППА.

Счет списания: 91.02

Прочие доходы и расходы: Прочие внереализационные доходы (расходы), не учитываемые в НУ.

2) Документ «Реализация услуг» на сумму вознаграждения за переуступку.

Номенклатура: Переуступка права выкупа предмета лизинга

Так как переуступка права не является основной деятельностью, используется счет 91.

Счет доходов: 91.01

Счет НДС: 91.02

Счет расходов: 91.02

Выписывается счет-фактура на реализацию.

3) Закрываются взаиморасчеты с лизингодателем на счете 76.07 документом «Корректировка долга»

Вид операции: Прочие корректировки

Дебитор: Лизингодатель

Кредитор: Лизингодатель

Заполняются все задолженности остатками по взаиморасчетам.