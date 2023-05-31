Как в учете отразить продажу лизингового авто по договору цессии

Вопрос задала подписчица «Клерк.Консультаций».
На дату заключения договора перенайма будут такие проводки:
Дебет 02 (ППА) – Кредит 01 (ППА) – списывается амортизация выбывающего ППА;
Дебет 76 – Кредит 01 (ППА) – остаток ППА закрывает обязательства по аренде;
Дебет 91 – Кредит 01 (ППА) или Дебет 76 – Кредит 91 (в зависимости от итога предыдущих проводок);
Дебет 76 – Кредит 91 – вознаграждение от нового лизингополучателя;
Дебет 91 – Кредит 68 «НДС».
В налоговом учете на дату заключения договора перенайма вознаграждение, которое причитается к получению от нового лизингополучателя (без НДС), надо учесть в составе доходов от реализации имущественных прав.
Если по условиям договора лизинга вы учитывали предмет лизинга, надо прекратить начислять по нему амортизацию с месяца, следующего за месяцем, в котором вы передали свои права и обязанности по договору лизинга новому лизингополучателю.
В 1С будут такие операции:
1) Документ «Списание ОС» для списания ППА.
Счет списания: 91.02
Прочие доходы и расходы: Прочие внереализационные доходы (расходы), не учитываемые в НУ.
2) Документ «Реализация услуг» на сумму вознаграждения за переуступку.
Номенклатура: Переуступка права выкупа предмета лизинга
Так как переуступка права не является основной деятельностью, используется счет 91.
Счет доходов: 91.01
Счет НДС: 91.02
Счет расходов: 91.02
Выписывается счет-фактура на реализацию.
3) Закрываются взаиморасчеты с лизингодателем на счете 76.07 документом «Корректировка долга»
Вид операции: Прочие корректировки
Дебитор: Лизингодатель
Кредитор: Лизингодатель
Заполняются все задолженности остатками по взаиморасчетам.
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