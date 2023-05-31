Уменьшение налога по декларации отразится на ЕНС только после камеральной проверки

Если в вашей декларации налог за год меньше, чем авансовые платежи, то начисления по ней будут отражены на ЕНС только в день вступления в силу решения по камеральной проверке.

Такая норма заложена в законопроекте, который внесен в Госдуму.

Поправки вносят в статью 11.3 НК РФ, которая регламентирует ЕНС и ЕНП.

В пункте 5 этой статьи сказано, в какой момент формируется совокупная обязанность на ЕНС. При сдаче деклараций – со дня их сдачи, но не ранее срока уплаты налога.

Однако бухгалтеры уже сейчас столкнулись с тем, что налог, отраженный в строках 050, 080, 110 декларации по УСН (к уменьшению) не отражен на ЕНС. Налоговики утверждают, что надо ждать окончания камеральной проверки.

Теперь это правило будет четко описано в НК РФ.

Если налог идет к уменьшению – операция на ЕНС отразится только после окончания камералки.

Аналогичное правило сейчас есть для деклараций, где налог исчислен к возмещению.

Будет такое же правило для деклараций с налогом не только к возмещению, но и к уменьшению.