Уменьшение налога по декларации отразится на ЕНС только после камеральной проверки

Такая норма заложена в законопроекте, который внесен в Госдуму.
Поправки вносят в статью 11.3 НК РФ, которая регламентирует ЕНС и ЕНП.
В пункте 5 этой статьи сказано, в какой момент формируется совокупная обязанность на ЕНС. При сдаче деклараций – со дня их сдачи, но не ранее срока уплаты налога.
Однако бухгалтеры уже сейчас столкнулись с тем, что налог, отраженный в строках 050, 080, 110 декларации по УСН (к уменьшению) не отражен на ЕНС. Налоговики утверждают, что надо ждать окончания камеральной проверки.
Теперь это правило будет четко описано в НК РФ.
Если налог идет к уменьшению – операция на ЕНС отразится только после окончания камералки.
Аналогичное правило сейчас есть для деклараций, где налог исчислен к возмещению.
Будет такое же правило для деклараций с налогом не только к возмещению, но и к уменьшению.
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