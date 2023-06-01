Зарезервировать фиксированные взносы ИП сможет без КЭП на токене

Сдать его на бумаге нельзя в принципе. Этот принцип сохранится.
Но для электронной сдачи через личный кабинет будет достаточно сгенерировать там усиленную неквалифицированную подпись.
Такие поправки в статью 78 НК РФ вносит законопроект, который размещен в базе Госдумы.
Такое право на сдачу заявления с НЭП (а не с КЭП) получат налогоплательщики, которые имеют право на сдачу бумажных деклараций.
Напомним, по заявлению о зачете можно зарезервировать сумму в счет предстоящей обязанности. Это особенно актуально для фиксированных взносов ИП.
Есть еще одна поправка в НК относительно заявления о зачете.
В период с 1 июня по 31 декабря 2023 года приостановлена норма о зачете денег с ЕНС в счет исполнения обязанности по уплате налогов другого лица.
Комментарии3
ну хоть одна полезная поправка по ЕНС. Такое заявление может пригодится многим ИП, если имущественные налоги начнут списывать автоматом с сальдо ЕНС.
У меня на сальдо висят фиксы. Поэтому думаю их припрятать подальше - пусть идут в резерв. Из резерва не должны налог на имущество забирать. А платить его на полгода раньше у меня нет никакого желания
ух ты, как это они додумались?
взяли на работу кого то с высшим образованием?
какое ух ты?
ну просто часто, до не могу, применяемая норма.
единственное -облегчили в какой то мере получение ЭП. и то, не думаю, что именно таким вариантом будут все пользоваться поголовно.