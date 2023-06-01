Зарезервировать фиксированные взносы ИП сможет без КЭП на токене

Если у ИП нет квалифицированной электронной подписи, он все равно сможет подать заявление о зачете налогов (КНД1150057), которое сейчас сдают только электронно и только с КЭП.

Сдать его на бумаге нельзя в принципе. Этот принцип сохранится.

Но для электронной сдачи через личный кабинет будет достаточно сгенерировать там усиленную неквалифицированную подпись.

Такие поправки в статью 78 НК РФ вносит законопроект, который размещен в базе Госдумы.

Такое право на сдачу заявления с НЭП (а не с КЭП) получат налогоплательщики, которые имеют право на сдачу бумажных деклараций.

Напомним, по заявлению о зачете можно зарезервировать сумму в счет предстоящей обязанности. Это особенно актуально для фиксированных взносов ИП.

Есть еще одна поправка в НК относительно заявления о зачете.

В период с 1 июня по 31 декабря 2023 года приостановлена норма о зачете денег с ЕНС в счет исполнения обязанности по уплате налогов другого лица.