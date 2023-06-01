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ЕНП (единый налоговый платеж)

Зарезервировать фиксированные взносы ИП сможет без КЭП на токене

Если у ИП нет квалифицированной электронной подписи, он все равно сможет подать заявление о зачете налогов (КНД1150057), которое сейчас сдают только электронно и только с КЭП.
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Сдать его на бумаге нельзя в принципе. Этот принцип сохранится.

Но для электронной сдачи через личный кабинет будет достаточно сгенерировать там усиленную неквалифицированную подпись.

Такие поправки в статью 78 НК РФ вносит законопроект, который размещен в базе Госдумы.

Такое право на сдачу заявления с НЭП (а не с КЭП) получат налогоплательщики, которые имеют право на сдачу бумажных деклараций.

Напомним, по заявлению о зачете можно зарезервировать сумму в счет предстоящей обязанности. Это особенно актуально для фиксированных взносов ИП.

Есть еще одна поправка в НК относительно заявления о зачете.

В период с 1 июня по 31 декабря 2023 года приостановлена норма о зачете денег с ЕНС в счет исполнения обязанности по уплате налогов другого лица.

Комментарии

3
  • Логотип бух2007
    бух2007
    51 минуту назад

    ну хоть одна полезная поправка по ЕНС. Такое заявление может пригодится многим ИП, если имущественные налоги начнут списывать автоматом с сальдо ЕНС.

    У меня на сальдо висят фиксы. Поэтому думаю их припрятать подальше - пусть идут в резерв. Из резерва не должны налог на имущество забирать. А платить его на полгода раньше у меня нет никакого желания

  • Логотип колбаса
    колбаса 39 минут назад

    ух ты, как это они додумались? 

    взяли на работу кого то с высшим образованием?

  • Логотип Мирам
    Мирам 33 минуты назад

    В период с 1 июня по 31 декабря 2023 года приостановлена норма о зачете денег с ЕНС в счет исполнения обязанности по уплате налогов другого лица.

    какое ух ты?

    ну просто часто, до не могу, применяемая норма.

    единственное -облегчили в какой то мере получение ЭП. и то, не думаю, что именно таким вариантом будут все пользоваться поголовно.

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