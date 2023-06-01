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Социальный вычет

С 2024 года соцвычет по НДФЛ можно будет оформить в упрощенном порядке

Социальный налоговый вычет по расходам на лечение, обучение, фитнес можно будет получить без документов и даже без декларации 3-НДФЛ, только по заявлению.
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Упрощенный порядок заработает с 2024 года (по расходам с 2024 года).

Это предусмотрено законопроектом, который накануне внесли в Госдуму.

То есть, за этот год пока получить вычет можно будет по-старинке – через работодателя по уведомлению или по декларации 3-НДФЛ.

Сведения для вычета в ФНС предоставят организации и ИП, которые оказывают услуги (медклиники, фитнес-центры и т. д.).

Эти организации будут передавать информацию в электронном виде при наличии у них такой технической возможности и только в том случае, если от клиента поступило письменное заявление.

Эти сведения будут размещать в личном кабинете налогоплательщика.

Кроме того, для соцвычета нужны будут не чеки, а некий документ установленной формы. Аналогичное правило сейчас есть для расходов на лечение, когда клиенту выдают справку.

Либо эту справку в ФНС электронно перешлет организация, оказывающая услуги, либо человек принесет ее сам.

Справки для расходов на образование, лечение, фитнес, страхование и т.д. ФНС утвердит совместно с профильными ведомствами.

Комментарии

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