Какие ошибки бухгалтера найдут при аудиторской проверке

Итак, вот топ-6 ошибок в учете, которые аудитор точно найдет:
ошибки в первичной документации;
некорректное раскрытие задолженности;
отсутствие аналитического учёта;
некорректное отражение учётных данных по статьям баланса;
отсутствие резерва по сомнительным долгам;
ошибки из-за незнания нового законодательства.
Не все из этих ошибок безнадежны: многие можно найти и исправить.
Общий алгоритм действий при выявлении допущенных ранее ошибок вам дает Сергей Верещагин, эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению.
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