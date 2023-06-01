Какие ошибки бухгалтера найдут при аудиторской проверке

Мы опросили экспертов и узнали, какие бухгалтерские ошибки аудиторы находят чаще всего. Ловите список и проверяйте себя.

Итак, вот топ-6 ошибок в учете, которые аудитор точно найдет:

ошибки в первичной документации;

некорректное раскрытие задолженности;

отсутствие аналитического учёта;

некорректное отражение учётных данных по статьям баланса;

отсутствие резерва по сомнительным долгам;

ошибки из-за незнания нового законодательства.

Не все из этих ошибок безнадежны: многие можно найти и исправить.

Общий алгоритм действий при выявлении допущенных ранее ошибок вам дает Сергей Верещагин, эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению.

Он разбирает ошибки текущего периода, прошлого, а также те, что вообще не трогают. Посмотрите бесплатный урок

Вы получите порядок исправления ошибок и сдачи уточненных деклараций, если:

подрядчик не исполнил договор;

ваша компания не исполнила договор;

завышена стоимость выполненных работ.

И многое другое. Курс повышения квалификации уже ждет вас: осталось узнать детали и заполнить заявку.