Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Повышение квалификации для бухгалтеров

Какие ошибки бухгалтера найдут при аудиторской проверке

Мы опросили экспертов и узнали, какие бухгалтерские ошибки аудиторы находят чаще всего. Ловите список и проверяйте себя.
1

Итак, вот топ-6 ошибок в учете, которые аудитор точно найдет:

  • ошибки в первичной документации;

  • некорректное раскрытие задолженности;

  • отсутствие аналитического учёта;

  • некорректное отражение учётных данных по статьям баланса;

  • отсутствие резерва по сомнительным долгам;

  • ошибки из-за незнания нового законодательства.

Не все из этих ошибок безнадежны: многие можно найти и исправить.

Общий алгоритм действий при выявлении допущенных ранее ошибок вам дает Сергей Верещагин, эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению.

Он разбирает ошибки текущего периода, прошлого, а также те, что вообще не трогают. Посмотрите бесплатный урок

Вы получите порядок исправления ошибок и сдачи уточненных деклараций, если:

  • подрядчик не исполнил договор;

  • ваша компания не исполнила договор;

  • завышена стоимость выполненных работ.

И многое другое. Курс повышения квалификации уже ждет вас: осталось узнать детали и заполнить заявку.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Материальная помощь

    Как облагать эти суммы матпомощи НДФЛ и страховыми взносами

    Из этого мини-курса вы узнаете:какая матпомощь не облагается НДФЛ;можно ли выплатить матпомощь сотруднику, работающему за пределами РФ;какая сумма матпомощи не облагается НДФЛ для разных категорий граждан.

    Как облагать эти суммы матпомощи НДФЛ и страховыми взносами
    Трудовые отношения

    Как облагать эти суммы матпомощи НДФЛ и страховыми взносами

    Из этого мини-курса вы узнаете:какая матпомощь не облагается НДФЛ;можно ли выплатить матпомощь сотруднику, работающему за пределами РФ;какая сумма матпомощи не облагается НДФЛ для разных категорий граждан.

    Как облагать эти суммы матпомощи НДФЛ и страховыми взносами
    Логотип Клерк
    Клерк
    Обзоры для бухгалтера

    Семь лучших статей для бухгалтера в мае: про налоговые проверки, ФСБУ, изменения в ЕНП, полезные сервисы

    Держите выжимку самого лучшего за месяц из блога «Клерк». Узнаете, что изменили в ЕНП, кого будут кошмарить налоговики, и в каких видах учета путаются бухгалтеры.

    Семь лучших статей для бухгалтера в мае: про налоговые проверки, ФСБУ, изменения в ЕНП, полезные сервисы
    922
    Поиск работы бухгалтеров

    🔥Вакансии дня на «Клерке»: где бухгалтерам платят больше 100 тысяч

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    75
    Логотип Такском
    Такском
    Отпускные

    Как рассчитать отпускные в 2023 году

    Уходящему в отпуск сотруднику работодатель обязан выплатить отпускные. Расчет этой выплаты имеет свои нюансы. Разберем, как в 2023 году рассчитать отпускные, что следует учесть и в какой срок их нужно перечислить работнику.

    Как рассчитать отпускные в 2023 году
    102
    Логотип s.ivanova_
    s.ivanova_
    Обзоры для бухгалтера

    Не понравился товар — звоните на горячую линию и не бойтесь жаловаться! Как «этические офицеры» борются с вызовами в e-commerce

    Сегодня рынок интернет-торговли растет настолько быстро, что компании, государство и сами покупатели не всегда понимают, как поступать в спорных ситуациях. Давайте разберемся, как этические офицеры находят баланс между пользователями, поставщиками и платформами.

    Не понравился товар — звоните на горячую линию и не бойтесь жаловаться! Как «этические офицеры» борются с вызовами в e-commerce
    1
    36
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Менеджмент

    Как самый большой арт-парк Европы разобрался с бизнес-процессами благодаря управленческому учёту

    Многие компании находятся в поисках оптимальных KPI для сотрудников, пытаясь поднять маржинальность своих проектов. Однако если с эффективностью работников всё в порядке, компании пора инвестировать в своё развитие. Например, запускать другие направления для снижения рисков.

    Как самый большой арт-парк Европы разобрался с бизнес-процессами благодаря управленческому учёту
    2
    74
    Логотип Александр Малютин
    Александр Малютин
    Субсидиарная ответственность

    Ответственность участника общества за сохранность документации. Как должна осуществляться передача документов и кто за нее несет ответственность?

    Одно из оснований возложения субсидиарной ответственности — непередача конкурсному управляющему полного комплекта документов относительно хозяйственной деятельности должника. По умолчанию, обязанность передать документацию конкурсному управляющему возложена на директора.

    Ответственность участника общества за сохранность документации. Как должна осуществляться передача документов и кто за нее несет ответственность?
    72
    Читать еще