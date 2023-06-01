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Ведение бизнеса

Что делать бизнесу с иностранными вывесками? В Трибуне обсуждают, законно ли это

Недавние поправки в закон «О государственном языке РФ» вызвали у бизнеса легкое смущение: как теперь быть с вывесками на иностранных языках? Колонку об этом написал один из наших авторов в Трибуне.
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История такая: косметолог открывает собственную клинику, в качестве названия выбрала англоязычный вариант своей фамилии. Идеей она поделилась с подписчиками в соцсетях и сразу получила шквал комментариев: никакой латиницы по новому закону!

Мол, нерусскую вывеску власти могут потребовать убрать. Косметолог обратилась к юристам.

Что в итоге, можно или нельзя?

Можно, но при одном условии. Дело в том, что новый закон содержит важное уточнение — если название зарегистрировано как товарный знак, перевод на русский язык не обязателен.

То есть использовать название на латинице можно, но надо зарегистрировать его как товарный знак.

Делитесь, коллеги, сталкивались с такой проблемой? Если да, то как решали?

Комментарии

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  • Логотип Артём Лебедев
    Артём Лебедев 1 час назад

    Недавние правки никак не повлияли на вывески и к ним не относятся, до них тоже нельзя было вывески на иностранных языках размещать. Все торговые центры просили хотя бы уведомление из роспатента о том, что иностранное слово на вывеске регистрируется как товарный знак

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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