Частный охранник не может применять ПСН

Частный охранник должен работать по трудовому договору, а не оформляться ИП на ПСН.

ИП могут применять ПСН для деятельности по оказанию услуг уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров (подпункт 44 пункта 2 статьи 346.43 НК РФ).

При этом Налоговым кодексом не определено понятие «охранник». Поэтому ориентироваться надо на Федеральный закон от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности».

По нему частный охранник – это гражданин РФ, работающий по трудовому договору с охранной организацией.

Таким образом, ПСН не применяется в отношении услуг частного охранника при оказании таких услуг индивидуальными предпринимателями.

Такой вывод делает Минфин в письме от 18.05.2023 № 03-11-11/45415.