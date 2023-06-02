БАДы и медицинские изделия будут маркировать с 1 сентября 2023 года

Пилотный проект по маркировке закончится 31 августа 2023 года, а с сентября требования наносить QR-коды на медицинские изделия и БАДы станет обязательным.

С 1 сентября 2023 года начнет действовать обязательная маркировка биологически активных добавок (БАД), кресел-колясок и других медицинских изделий. Об этом сказано в постановлении правительства.

С мая 2021 года по март 2023 год прошел эксперимент по маркировке БАДов. Согласно исследованию ВШЭ, доля незаконного оборота добавок составляет около 50%.

Пилотный проект с маркировкой начался 15 февраля 2022 года, он закончится 31 августа 2023 года.

Правительство решило, что с 1 октября 2023 года QR-коды будут наноситься на ортопедические изделия и рециркуляторы, а с 1 марта 2024 года – на прочие медицинские изделия, которые подлежат маркировке.