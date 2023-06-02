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Ведение бизнеса

«Как из 1,5 сделать 240 млн»: известные предприниматели поделятся опытом 8 июня

Каким для бизнеса становится 2023 год? Как перейти от сохранения бизнеса к его масштабированию? Крутейшая конференция для предпринимателей уже через несколько дней. Все онлайн и бесплатно!
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8 июня сервис «Финансист» проводит онлайн-конференцию для предпринимателей и топ-менеджеров — «Бизнес, несмотря ни на что». Среди спикеров — представители и руководство знакомых всем компаний — HRlink, «Кнопка», Chop-Chop, FitStars и другие.

Нам важно поддерживать сообщество предпринимателей и финансистов, помогать развивать бизнес и справляться с кризисными ситуациям. Поэтому мы решили сделать мероприятие бесплатным, — говорит гендиректор и основатель «Финансиста» Станислав Кутузов.

Конференция проходит в один день. Участники узнают, как из 1,5 сделать 240 млн рублей, как компании не закрыться во время масштабирования, как удваивать бизнес два года подряд. 

Помимо индивидуальных выступлений, все спикеры примут участие в большой дискуссии о бизнесе. Всем экспертам можно будет задать интересующие вопросы о бизнесе и ситуации на рынке. 

Кроме того, участники конференции получают бонус — практический онлайн-курс по управлению и настройки предприятия.

Комментарии

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  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 15 минут назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    лучше пусть ФНС поделится: «Как из 1,5 сделать 240 млн»

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