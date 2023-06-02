«Ростелеком» заказал роутеры на 2,5 млрд рублей

Поставки роутеров с отечественными микросхемами начнутся в 3-4 квартале 2023 года.

«Ростелеком» заключил форвардный контакт со своей дочерней компанией «Электра» на поставку 800 тыс. роутеров. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на президента «Ростелекома» Михаила Осеевского.

Объем сделки составил 2,5 млрд рублей.

— Также действует контракт на поставку сеттубоксов на 200 тыс. штук, примерно на 0,5 млрд рублей. У нас уже существует производство видеокамер и коммутаторов, — сообщили в «Ростелекоме».

Компания должна в 3-4 квартале 2023 года начать поставки роутеров с микросхемами отечественного производства, которые делает завод «Микрон».