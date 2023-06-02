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IT-компании

«Ростелеком» заказал роутеры на 2,5 млрд рублей

Поставки роутеров с отечественными микросхемами начнутся в 3-4 квартале 2023 года.
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«Ростелеком» заключил форвардный контакт со своей дочерней компанией «Электра» на поставку 800 тыс. роутеров. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на президента «Ростелекома» Михаила Осеевского.

Объем сделки составил 2,5 млрд рублей.

— Также действует контракт на поставку сеттубоксов на 200 тыс. штук, примерно на 0,5 млрд рублей. У нас уже существует производство видеокамер и коммутаторов, — сообщили в «Ростелекоме».

Компания должна в 3-4 квартале 2023 года начать поставки роутеров с микросхемами отечественного производства, которые делает завод «Микрон».

Комментарии

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