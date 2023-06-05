Ощущение, что дело движется к отмене налоговых деклараций. Эксперт прокомментировал последнюю неделю событий с ЕНС

О том, как и за что на прошлой неделе извинялся Даниил Егоров, не прочитал только ленивый. Мы спросили у эксперта, как события с ЕНС и ЕНП повлияли на налоговый контроль и какие тенденции ждут нас дальше.

Своим мнением поделился Сергей Кошелев, руководитель проекта «АналогиЯ-азбука налоговой безопасности».

— Думаю, Даниил Егоров отлично понимал, что рано переходить на ЕНС, вот поэтому и извиняется.

К сожалению, великое желание как можно скорее оцифровать всех и вся в ФНС не приводит ни к чему хорошему. Столько времени спустя все еще бизнес в шоке. Внедрить то, что тестировалось на 200 налогоплательщиках в паре регионов, на всю страну в обязательном порядке — это, конечно, смело!

Отдельная боль — проверки и контрольные мероприятия. Тут с внедрением ЕНС вообще не осталось шансов на выживание. Все текущие платежи списывают в счет ВНП до принятия судами обеспечительной меры судом, фактически лишая смысла саму процедуру обжалования.

Ты должен вначале всё оплатить, а там уж судитесь. Счета заблокированы, про какой суд и справедливость идет речь?

Я тут скажу так: мы пришли уже к тому, что налогоплательщик должен платить столько, сколько должен. А вот сколько должен, это ему инспектор скажет. Так можно и от деклараций отказаться совсем.

А что, инспектор начисляет сумму, а налогоплательщик 3 месяца ее оспаривает. Думаю, в примерно таком направлении все сейчас и движется.