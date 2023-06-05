За что бухгалтеры ненавидят ФСБУ Аренда

Чаще всего в последнее время мы получаем вопрос: как определить, когда мне ФСБУ 25/2018 не нужен?
Вот на него ответ.
ФСБУ 25/2018 не применяется в случаях:
передачи во временное пользование;
биологических активов;
участков недр для геологического изучения или добычи полезных ископаемых;
передачи во временное пользование результатов интеллектуальной собственности.
Также ФСБУ не применяется, если невозможно определить арендные платежи и срок аренды.
Но это, конечно, далеко не все. Поэтому мы запустили специальный курс для бухгалтеров по всем новым ФСБУ.
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