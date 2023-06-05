За что бухгалтеры ненавидят ФСБУ Аренда

Если очень коротко: за то, что с этим ФСБУ разобраться сложнее всего. Его ругают часто и все бухгалтеры сразу, от новичков до профи.

Чаще всего в последнее время мы получаем вопрос: как определить, когда мне ФСБУ 25/2018 не нужен?

Вот на него ответ.

ФСБУ 25/2018 не применяется в случаях: передачи во временное пользование;

биологических активов;

участков недр для геологического изучения или добычи полезных ископаемых;

передачи во временное пользование результатов интеллектуальной собственности.

Также ФСБУ не применяется, если невозможно определить арендные платежи и срок аренды.

Но это, конечно, далеко не все. Поэтому мы запустили специальный курс для бухгалтеров по всем новым ФСБУ.

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