❗ На руководителей НКО без зарплаты не надо сдавать персонифицированные сведения

Письмом Минфина поделился подписчик Telegram-чата ФНС.
Запрос в Минфин по этому поводу направил государственный деятель, ученый-экономист Андрей Нечаев.
В письме от 05.06.2023 № 03-15-05/51680 Минфин сообщает, что не надо сдавать в налоговую инспекцию персонифицированные сведения о физлицах на руководителей НКО, которые работают безвозмездно, если между НКО и руководителем нет:
трудового договора;
договора ГПХ на оказание управленческих услуг.
Напомним, в марте вышло письмо ФНС о том, что на руководителей НКО без зарплаты не надо сдавать ПСФЛ. Но позже Минфин все «переиграл» и письмо ФНС отменили. Вышли новые вводные.
В письме от 24.03.2023 № 03-15-07/26016 Минфин сообщает, что на руководителей НКО надо сдавать ПСФЛ, даже если они работают без зарплаты.
И вот теперь Минфин поменял свое мнение и уже не требует отчет от волонтерских НКО и общественных организаций.
Свежее письмо Минфина – во вложении к этому материалу.
Комментарии