❗ На руководителей НКО без зарплаты не надо сдавать персонифицированные сведения

Мнение Минфина относительно сдачи ПСФЛ на руководителей НКО поменялось. Теперь ведомство согласно, что раз человек выполняет свои функции безвозмездно, то включать его в отчет не надо.

Письмом Минфина поделился подписчик Telegram-чата ФНС.

Запрос в Минфин по этому поводу направил государственный деятель, ученый-экономист Андрей Нечаев.

В письме от 05.06.2023 № 03-15-05/51680 Минфин сообщает, что не надо сдавать в налоговую инспекцию персонифицированные сведения о физлицах на руководителей НКО, которые работают безвозмездно, если между НКО и руководителем нет: трудового договора;

договора ГПХ на оказание управленческих услуг.

Напомним, в марте вышло письмо ФНС о том, что на руководителей НКО без зарплаты не надо сдавать ПСФЛ. Но позже Минфин все «переиграл» и письмо ФНС отменили. Вышли новые вводные.

В письме от 24.03.2023 № 03-15-07/26016 Минфин сообщает, что на руководителей НКО надо сдавать ПСФЛ, даже если они работают без зарплаты.

И вот теперь Минфин поменял свое мнение и уже не требует отчет от волонтерских НКО и общественных организаций.

Свежее письмо Минфина – во вложении к этому материалу.