81% россиян пользуется интернетом каждый день. А вы?

Такой вывод следует из исследования Mediascope, которое цитирует Форбс.
Больше всего россияне тратят время на в соцсети. Это в среднем 19% от общего времени в интернете. 18% времени пользователи сети смотрят видео, 16% — общаются в мессенджерах.
ВКонтакте и Телеграм забрали на себя существенную часть трафика Instagram и Facebook (принадлежат признанной экстремистской и запрещенной в России Meta).
«Клерк», кстати, тоже есть в ВК и Телеграм. Вот наши ссылочки — подпишитесь и узнавайте важные бухгалтерские новости первыми:
Особенно вырос по охватам Телеграм. В среднем около 30% времени опрошенные россияне читают Телеграм-каналы.
Эксперты говорят, что одна из главных причин успеха Телеграма — развитие его как платформы. Он теперь объединяет множество сервисов и регулярно добавляет для пользователей новые возможности.
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