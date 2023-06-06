81% россиян пользуется интернетом каждый день. А вы?

Большая часть россиян пользуется интернетом каждый день и тратит на это больше четырех часов.

Такой вывод следует из исследования Mediascope, которое цитирует Форбс.

Больше всего россияне тратят время на в соцсети. Это в среднем 19% от общего времени в интернете. 18% времени пользователи сети смотрят видео, 16% — общаются в мессенджерах.

ВКонтакте и Телеграм забрали на себя существенную часть трафика Instagram и Facebook (принадлежат признанной экстремистской и запрещенной в России Meta).

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Бухучет и налоги

Особенно вырос по охватам Телеграм. В среднем около 30% времени опрошенные россияне читают Телеграм-каналы.

Эксперты говорят, что одна из главных причин успеха Телеграма — развитие его как платформы. Он теперь объединяет множество сервисов и регулярно добавляет для пользователей новые возможности.