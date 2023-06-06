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Карьера бухгалтера

70 тысяч бухгалтеру на ТМЦ или на первичку — это много или мало?

Бухгалтеры говорят, что зарплаты перестали расти и находить хорошие места становится все труднее.
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В Красном уголке бухгалтера появился вопрос:

— Может кто-то подсказать, где еще кроме hh и SuperJob можно поискать бухгалтера на ТМЦ? Или на первичку. Зарплата 70 тысяч, вроде нормально, без переработок, небольшая стабильная компания. Где они прячутся, молодые специалисты?

В комментариях тут же посыпалось: 70 тысяч маловато. Такую же вакансию прислали в один из Телеграм-чатов бухгалтеров, и там тоже говорят, что 70 тысяч бухгалтеру на ТМЦ платить — совсем немного. А потом среди бухгалтеров выяснилось и такое:

— Вообще последний год я бы сказала, что зарплаты не растут совсем. Сколько ищу место поприятнее, чем сейчас — и ничего нет. Кое где даже значительно меньше платят.

Или вот:

— Здесь в Москве такие зарплаты предлагают, что уж говорить о регионах… В Омске, например, люди радуются 30 тысячам (хотя очень хотят больше) , хорошо, что есть работа и платят.

В общем, ценить бухгалтеров явно стали меньше, а требования растут — и не столько от работодателей, сколько от законодательства: новшеств и ограничений все больше, а времени с ними разбираться все меньше. И платить за это особо никто не хочет.

Но разве все так безнадежно? Нет, бухгалтер вполне может построить крутую карьеру, но для этого ему очень нужно вооружиться знаниями.

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Комментарии

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