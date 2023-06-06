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Политика

Депутаты в Австрии поздравили с победой на выборах проигравшего кандидата. Из-за сбоя в Excel

Социал-демократы в Австрии признали Ханса Петера Доскозила своим новым лидером. Однако два дня спустя выяснилось, что...произошла ошибка.
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На самом деле победил оппонент Доскозила, Андреас Баблер, сообщает Телеграм-канал Контекст Европа.

Неточность обнаружили случайно во время пересчёта голосов. Пересчитывать начали после того, как выяснилось, что изначально не учли один голос.

Роковая ошибка произошла при переносе данных в электронную таблицу Excel, объяснила ситуацию глава избирательной комиссии партии Микаэла Грубеса.

В итоге посчитали, что Доскозил получил 47% голосов, Баблер — 53%.

Коллеги, а как у вас, кстати, дела с Excel? Часто в нем ошибаетесь?

Комментарии

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