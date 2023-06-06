Депутаты в Австрии поздравили с победой на выборах проигравшего кандидата. Из-за сбоя в Excel

На самом деле победил оппонент Доскозила, Андреас Баблер, сообщает Телеграм-канал Контекст Европа.
Неточность обнаружили случайно во время пересчёта голосов. Пересчитывать начали после того, как выяснилось, что изначально не учли один голос.
Роковая ошибка произошла при переносе данных в электронную таблицу Excel, объяснила ситуацию глава избирательной комиссии партии Микаэла Грубеса.
В итоге посчитали, что Доскозил получил 47% голосов, Баблер — 53%.
Коллеги, а как у вас, кстати, дела с Excel? Часто в нем ошибаетесь?
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