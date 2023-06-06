В одни руки хотят выдавать не более трех микрозаймов

В частности, предлагают одному человеку выдавать не более 3 займов. Также предлагается проводить проверку платежеспособности заемщиков, их долговой нагрузки.
С инициативой выступили депутаты «СР». В «Единой России» тоже поддержали эту идею, пишут «Известия».
Сейчас уже действуют некоторые меры для МФО:
обязательное получение лицензии ЦБ;
ставка 1% в день (не более 365% в год);
лимит максимальной суммы переплаты по займу не выше 150% от изначальной суммы.
Но эти меры недостаточны, считают авторы предложения.
Лишь небольшой процент заемщиков МФО обладают юридической и финансовой грамотностью. Остальные зачастую оформляют несколько таких кредитов, не понимая финансовых рисков и их долговой нагрузки в целом, отмечают авторы инициативы.
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