Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Электронные подписи

Россияне смогут оформить квалифицированную электронную подпись за границей

Россияне, которые живут за границей, смогут получать там квалифицированные электронные подписи на сертифицированном USB-носителе.
61

Такая подпись позволит дистанционно продавать недвижимость, участвовать в судебных процессах, оформлять кредиты и так далее, пишут «Известия».

Планируется, что первой страной, где можно будет получить носитель с такой подписью, станет Белоруссия.

Сейчас прорабатывается проект, в рамках которого можно будет реализовать выдачу российской электронной подписи в консульских учреждениях РФ в государствах – членах ЕАЭС, сообщает Минццифры.

Сначала КЭП за границей смогут оформлять только физлица. Следующий этап – предоставление такой возможности руководителям юрлиц и ИП. Затем оформлять КЭП смогут и иностранцы.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип ily_
    ily_
    Маркетплейсы

    Сертификация одежды. На какой слой одежды нужно оформлять сертификат, а на какой декларацию?

    В последнее время очень часто нас спрашивают на какой вид и слой одежды оформляют сертификат, а на какой декларацию? Давайте разбираться.

    Сертификация одежды. На какой слой одежды нужно оформлять сертификат, а на какой декларацию?
    18
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Управленческий учет

    Что такое себестоимость? Как и зачем рассчитывать на примере карандашной фабрики

    Себестоимость — показатель, о котором часто говорят и по которому можно сделать выводы об эффективности бизнеса. В статье разберёмся, что такое себестоимость, какую пользу принесёт анализ и какие сложности могут возникнуть при расчёте.

    Что такое себестоимость? Как и зачем рассчитывать на примере карандашной фабрики
    1
    49
    Логотип Наймикс
    Наймикс
    Трудовые отношения

    Внештатные исполнители. Ответы на актуальные вопросы

    Внештатные исполнители, аутсорс или аутстаффинг — актуальный макротренд найма. В условиях кризиса экономики и рабочей силы Исполнители хотят работать и подрабатывать, а заказчики пользуются возможностью гибко привлекать их на задачи и услуги. Что можно и что нельзя делать в таком виде сотрудничества расскажем в экспертной статье от платформы по сотрудничеству с внештатными исполнителями.

    Внештатные исполнители. Ответы на актуальные вопросы
    23
    Логотип flegma2003@mail.ru
    flegma2003@mail.ru
    Общество

    От любви до развода и раздела имущества. Брачный договор, кому он нужен?

    Доверие, закрепленное на бумаге, всегда лучше веры на словах. Учитесь заключать договоры. Письменные. Четко понимайте, что такое предмет договора. Он должен заключать в себе тот результат, который Вы хотите достичь, вступая в соглашение.

    От любви до развода и раздела имущества. Брачный договор, кому он нужен?
    1
    33
    Логотип nlukina
    nlukina
    Декларация по НДС

    За продажу ложных деклараций или счетов-фактур 7 лет тюрьмы. Новые поправки в УК

    Минюст направил в правительство проект поправок к законопроекту о введении в УК новой статьи 173.3. Проект нацелен на борьбу с фиктивной покупкой товаров и услуг, за счет которой на бумаге увеличивается входящий НДС. Чиновники хотят разграничить ответственность «площадочников» и покупателей.

    За продажу ложных деклараций или счетов-фактур 7 лет тюрьмы. Новые поправки в УК
    53
    Логотип ily_
    ily_
    Маркетплейсы

    Сертификация товаров для маркетплейса. Что такое отказное письмо? Где его взять?

    Для многих предпринимателей, ИП или самозанятые, у которых в планах открыть интернет-магазин на Ozon, или Wildberries встает вопрос о разрешительных документах. Одним из таких документов является отказное письмо. На продукцию, которая не подлежит обязательной сертификации, оформляют отказные (разъяснительные) письма. Что такое отказное письмо?

    48
    Логотип Лиана_Санамян
    Лиана_Санамян
    Платежные системы

    Как принимать платежи онлайн самозанятым. 8 сервисов для приема оплаты

    Оплата по безналу — самый популярный способ расчетов. Клиенты оплачивают покупки картой гораздо чаще, чем наличными. Подключить оплату по безналу могут не только ИП и ООО, но и самозанятые. Ниже расскажу, что такое эквайринг и интернет-эквайринг, как он работает и зачем нужен самозанятым. Еще приведу 8 сервисов для приема оплаты онлайн.

    Как принимать платежи онлайн самозанятым. 8 сервисов для приема оплаты
    95
    Читать еще