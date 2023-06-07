Россияне смогут оформить квалифицированную электронную подпись за границей

Россияне, которые живут за границей, смогут получать там квалифицированные электронные подписи на сертифицированном USB-носителе.

Такая подпись позволит дистанционно продавать недвижимость, участвовать в судебных процессах, оформлять кредиты и так далее, пишут «Известия».

Планируется, что первой страной, где можно будет получить носитель с такой подписью, станет Белоруссия.

Сейчас прорабатывается проект, в рамках которого можно будет реализовать выдачу российской электронной подписи в консульских учреждениях РФ в государствах – членах ЕАЭС, сообщает Минццифры.

Сначала КЭП за границей смогут оформлять только физлица. Следующий этап – предоставление такой возможности руководителям юрлиц и ИП. Затем оформлять КЭП смогут и иностранцы.