💥💥У бухгалтеров осталась неделя, чтобы уплатить взносы на травматизм

Как принимать платежи онлайн самозанятым. 8 сервисов для приема оплаты

Оплата по безналу — самый популярный способ расчетов. Клиенты оплачивают покупки картой гораздо чаще, чем наличными. Подключить оплату по безналу могут не только ИП и ООО, но и самозанятые. Ниже расскажу, что такое эквайринг и интернет-эквайринг, как он работает и зачем нужен самозанятым. Еще приведу 8 сервисов для приема оплаты онлайн.