💥💥У бухгалтеров осталась неделя, чтобы уплатить взносы на травматизм

Вот кто должен платить взносы на травматизм (по 125-фз):
организации, производящие выплаты физлицам в рамках трудовых договоров, а также в рамках ГПД, предметом которых являются выполнение работ и/или оказание услуг, договора авторского заказа, если уплата таких взносов предусмотрена договором;
ИП, производящие выплаты физлицам в рамках трудовых договоров и вышеназванных ГПД;
обособленные подразделения, которые начисляют выплаты физлицам и имеет свой расчетный счет.
Не забудьте, что платеж должен уйти не позднее 15 июня 2023 года.
Комментарии3
Главный бухгалтер
удивительное дело: почему-то в этом году про этот "налог" не видно никаких жалоб с проблемами....
странно...
gnews spb
😊
Получатель знает , что получил от плательщика .
НатальяБухгалтерия
Но, кстати, сальдо от них получить тот ещё квест...*))