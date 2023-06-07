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Взносы на травматизм

💥💥У бухгалтеров осталась неделя, чтобы уплатить взносы на травматизм

Взносы на травматизм надо успеть уплатить не позднее 15 июня. Это будет платеж за май 2023.
84

Вот кто должен платить взносы на травматизм (по 125-фз):

  • организации, производящие выплаты физлицам в рамках трудовых договоров, а также в рамках ГПД, предметом которых являются выполнение работ и/или оказание услуг, договора авторского заказа, если уплата таких взносов предусмотрена договором;

  • ИП, производящие выплаты физлицам в рамках трудовых договоров и вышеназванных ГПД;

  • обособленные подразделения, которые начисляют выплаты физлицам и имеет свой расчетный счет.

Не забудьте, что платеж должен уйти не позднее 15 июня 2023 года.

Комментарии

3
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 23 минуты назад

    Главный бухгалтер

    удивительное дело: почему-то в этом году про этот "налог" не видно никаких жалоб с проблемами....

    странно...

  • Логотип gnews
    gnews 18 минут назад

    gnews spb

    удивительное дело: почему-то в этом году про этот "налог" не видно никаких жалоб с проблемами....

    странно..

    😊

    Получатель знает , что получил от плательщика .

  • Логотип Yaloox
    Yaloox
    13 минут назад

    НатальяБухгалтерия

    Но, кстати, сальдо от них получить тот ещё квест...*))

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