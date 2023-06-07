🔥 Будут новые формы бухгалтерской отчетности

Проект опубликован на федеральном портале. Ранее проект был размещен на сайте Минфина.
Бухотчетность коммерческих организаций состоит из баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним (отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, пояснения к балансу и отчету о финрезультатах).
В бухотчетности значения показателей представляются в тысячах рублей.
В ФСБУ есть требования к содержанию упрощенной и промежуточной бухотчетности.
Вот форма упрощенного баланса:
Новый стандарт надо будет применять с отчетности за 2025 год.
Комментарии3
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
дожить еще надо до 2025 года (я про предприятия, будут ли они???)
alex
банкротиться собрались?
Вита
это игра найди 10 отличий🤓?