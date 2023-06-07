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Бухгалтерская отчетность

🔥 Будут новые формы бухгалтерской отчетности

Утвердят новый ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность».
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Проект опубликован на федеральном портале. Ранее проект был размещен на сайте Минфина.

Бухотчетность коммерческих организаций состоит из баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним (отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, пояснения к балансу и отчету о финрезультатах).

В бухотчетности значения показателей представляются в тысячах рублей.

В ФСБУ есть требования к содержанию упрощенной и промежуточной бухотчетности.

Вот форма упрощенного баланса:

Новый стандарт надо будет применять с отчетности за 2025 год.

Комментарии

3
  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 41 минуту назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    дожить еще надо до 2025 года (я про предприятия, будут ли они???)

    • Логотип biyabem775
      biyabem775 14 минут назад

      alex

      банкротиться собрались?

  • Логотип предчувствие жизни
    предчувствие жизни 6 минут назад

    Вита

    это игра найди 10 отличий🤓?

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