Будет проще освободиться от транспортного налога за угнанный автомобиль

Владелец авто, находящегося в розыске, сможет сдать заявление о прекращении исчисления транспортного налога в любую налоговую инспекцию. Отправить заявление также можно по почте, через МФЦ или личный кабинет.

Поправки в НК РФ вносит законопроект, разработанный правительством.

На основании этого заявления похищенное авто будет освобождено от транспортного налога с 1-го числа месяца начала его розыска и до месяца возврата владельцу.

К заявлению можно приложить документы о том, что авто в розыске или его розыск не увенчался успехом. Можно сдать заявление и без документов. Тогда налоговики будут сами запрашивать их у правоохранителей.

Законопроект предусматривает информационный обмен между МВД и ФНС. При таком обмене сведения о транспортных средствах в розыске будут регулярно передаваться в ФНС для освобождения владельцев от налога.