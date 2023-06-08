Банки Казахстана отказываются принимать рублевые платежи от российских компаний

При этом власти Казахстана не ограничивали прием платежей в рублях.
— Если банковский сектор фильтрует определенные моменты, связанные с санкционными вопросами и другими рисками, это непосредственно работа самих банков. Со стороны правительства никаких установок не было, - заявил министр финансов республики Ерулан Жамаубаев.
Эксперты считают, что казахские банки стали чаще отказывать в приеме таких платежей, потому что в страну высадился «американский финансовый десант». Этот десант следит за тем, чтобы рубли не конвертировались в доллары и не ходили по миру, считает основатель криптообменника MoneyPort Александр Факторов.
Мало того, иногда банки Казахстана не принимают и платежи в казахстанских тенге от российского бизнеса.
Комментарии2
Видимо, что-то случилось :)
Как так... Разве все идет не по плану?