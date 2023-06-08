Банки Казахстана отказываются принимать рублевые платежи от российских компаний

Возвраты платежей в рублях были наблюдаются со стороны Halyk Bank, Fortebank, RBK bank и Bereke bank.

При этом власти Казахстана не ограничивали прием платежей в рублях.

— Если банковский сектор фильтрует определенные моменты, связанные с санкционными вопросами и другими рисками, это непосредственно работа самих банков. Со стороны правительства никаких установок не было, - заявил министр финансов республики Ерулан Жамаубаев.

Эксперты считают, что казахские банки стали чаще отказывать в приеме таких платежей, потому что в страну высадился «американский финансовый десант». Этот десант следит за тем, чтобы рубли не конвертировались в доллары и не ходили по миру, считает основатель криптообменника MoneyPort Александр Факторов.

Мало того, иногда банки Казахстана не принимают и платежи в казахстанских тенге от российского бизнеса.