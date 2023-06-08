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Бухгалтеры-новички способны работать даже почти бесплатно. А на что вы были готовы, когда начинали?

Кто-то ищет себе наставника, а кто-то считает зарплату новичка в 25 тысяч стипендией: ты учишься, а тебе за это приплачивают еще.
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Вот такие объявления бывают в чатах Телеграм:

— Я начинающий бухгалтер. Опыт только в бюджетных организациях. Ищу наставника бухгалтера. Начала работать с ИП УСН Доходы. Если заинтересовало предложение, пишите пожалуйста в личку. Спасибо.

Кто-то уже нашел работу и обсуждает с коллегами, как реагировать на зарплату в 25 тысяч.

Вот что пишут:

— Я живу в г. Магнитогорске Челябинская область. 25 тыс , если 30 т, то даже на первичку нужен опыт. Посчитаю — дорога, одежда итд и получается работать бесплатно для опыта.

Более опытные коллеги говорят, что 25 тысяч тут — как стипендия во время учебы.

У кого-то сложности на аутсорсе:

— Я в аутсорсе веду 6 компаний за 50 т.р. и при этом еще своих клиентов, где в 1ом платят 50 т.р , в другом 35 т.р. Аутсорсинг удобен для опыта и развития, но не для заработка. Скучать не приходится. Вечно что-то новое. Постоянно учишься.

Коллеги, делитесь, с чего начинали вы?

На Клерк.Работа вакансии можно найти как опытному, так и совсем новичку в профессии. Бухгалтеров там ищут постоянно, в разные города, фирмы и на разные форматы. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы всегда быть в курсе свежих вакансий :)

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Клерк.Работа

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Комментарии

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  • Логотип Салихова
    Салихова
    4 минуты назад

    добрый вечер, я оказывается вечный студент 😢😢

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип Марат Самитов
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