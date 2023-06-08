🤔Бухгалтеры, сколько времени вы храните документы? Вечерний опрос

К нам пришла с историей одна из наших читательниц: говорит, налоговики пришли требовать документы 4летней давности. А еще одному бухгалтеру грозит субсидиарка по давно уже обанкротившемуся предприятию.

Обычно у налогового контроля довольно четкий период — три года, но есть и исключительные случаи, о которых на «Клерке» часто пишут.

Сегодня, например, нам принесли историю, где в налоговом требовании запрашиваются документы за 2019 год.

Это, конечно, сводит бухгалтеров иногда с ума, но закону не противоречит.

По статье 23 НК срок хранения налоговых документов составляет 5 лет. Но в совокупности с другими, специальными нормами НК, этот срок может оказаться больше.

Профессионала, который разбирается в этих деталях, легко найти в Сообществе профессиональных бухгалтеров. Если вы такого ищете, вам сюда. В Сообществе теперь есть много разных фильтров в поиске: можно искать по городам, регионам и даже профессиональным навыкам. Один из наших клиентов так нашел бухгалтера по зарплате :)

Рассказывайте, коллеги, а сколько лет вы храните документы налогового (да и бухгалтерского) учета?

И запрашивали ли у вас хоть раз совсем уж старые документы?