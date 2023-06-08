Лучшие новостные рассылки для бухгалтера: только лучшее от «Клерка» и никакой воды

Вот что сами бухгалтеры пишут в ответ на наш опрос о том, какие рассылки от нас вы все читаете и почему. У нас даже на душе теплеет :)

«Без Утреннего бухгалтера не представляю поездку на работу».

«Ночной бухгалтер – просто топ. Все по делу и еще с юмором. Я каждый день в предвкушении».

Каждый день уже много лет мы с любовью отбираем лучшие новости дня в «Ночной бухгалтер» и щедро приправляем их юмором и авторским взглядом. Вот тут можно подписаться:

РАССЫЛКА Ночной бухгалтер Узнаете как платить меньше налогов, избежать проверок, разбираться в новых законах Отправить

А рано утром отправляем на почту подборку всех материалов, которые вышли на «Клерке» за день, чтобы вы сами могли выбрать самое важное для себя. Вот подписка:

РАССЫЛКА Утренний бухгалтер Главное за день про то, что поможет вам в работе Отправить

Узнать больше о рассылках «Клерка» можно на специальной страничке на сайте. На «Ночной бухгалтер» можно подписаться и в Телеграме. И конечно, оставляйте в комментариях свои мнения: как нам сделать «Ночной бухгалтер» и «Утренний бухгалтер» еще круче 💥