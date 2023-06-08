Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Обзоры для бухгалтера

Лучшие новостные рассылки для бухгалтера: только лучшее от «Клерка» и никакой воды

Вот что сами бухгалтеры пишут в ответ на наш опрос о том, какие рассылки от нас вы все читаете и почему. У нас даже на душе теплеет :)
9

«Без Утреннего бухгалтера не представляю поездку на работу».

«Ночной бухгалтер – просто топ. Все по делу и еще с юмором. Я каждый день в предвкушении».

Каждый день уже много лет мы с любовью отбираем лучшие новости дня в «Ночной бухгалтер» и щедро приправляем их юмором и авторским взглядом. Вот тут можно подписаться:

РАССЫЛКА534 528 читателей

Ночной бухгалтер

Узнаете как платить меньше налогов, избежать проверок, разбираться в новых законах

А рано утром отправляем на почту подборку всех материалов, которые вышли на «Клерке» за день, чтобы вы сами могли выбрать самое важное для себя. Вот подписка:

РАССЫЛКА534 528 читателей

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Узнать больше о рассылках «Клерка» можно на специальной страничке на сайте. На «Ночной бухгалтер» можно подписаться и в Телеграме. И конечно, оставляйте в комментариях свои мнения: как нам сделать «Ночной бухгалтер» и «Утренний бухгалтер» еще круче 💥

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Марат Самитов
    Марат Самитов
    Блокировка счетов по 115-ФЗ

    Как ИП перевести деньги с расчётного счёта на личную карту и не получить проблем с банком по 115-ФЗ

    В этом видео я расскажу как ИП перевести деньги с расчётного счёта на личную карту и не получить проблем с банком.

    1
    274
    Первичные документы

    Как оформить машиночитаемую доверенность

    Из этого мини-курса вы узнаете:с какой даты применение машиночитаемых доверенностей станет обязательным;что можно делать с машиночитаемой доверенностью;как выпустить машиночистаемую доверенность.

    Как оформить машиночитаемую доверенность
    Поиск работы бухгалтеров

    Кого сегодня ищут на «Клерке»: топ вакансий дня

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    60
    Логотип 1CVDGB
    1CVDGB
    Трудовые отношения

    Работа по совместительству стала основной. Как варианты перевода влияют на расчетный период для отпуска

    Лицам, работающим по совместительству, трудовое законодательство предоставляет ряд гарантий. Например, ежегодные оплачиваемые отпуска совместителям предоставляются одновременно с отпуском по основной работе.

    Работа по совместительству стала основной. Как варианты перевода влияют на расчетный период для отпуска
    32
    Логотип Калуга Астрал
    Калуга Астрал
    Субсидии для бизнеса

    Кто и как помогает бизнесу в 2023 году

    Бизнес постоянно сталкивается с трудностями, такими как экономические кризисы, эпидемии, нестабильность рынка или изменения в законодательстве. Однако на помощь предпринимателям приходят различные государственные и частные субсидии, налоговые льготы, кредиты и другие финансовые инструменты. Они могут существенно облегчить экономическое положение компании. 

    Кто и как помогает бизнесу в 2023 году
    47
    Логотип Юлия Иванова ЮКО
    Юлия Иванова ЮКО
    Банкротство юридических лиц

    В очередь! КС определил очередность уплаты налога на прибыль от продажи имущества банкрота

    Конституционный суд определил очередность налога на прибыль при реализации имущества должника на торгах в процедуре банкротства.

    В очередь! КС определил очередность уплаты налога на прибыль от продажи имущества банкрота
    42
    Логотип ily_
    ily_
    Права потребителей

    Сертификация сумок и рюкзаков. Что оформлять декларацию или сертификат соответствия?

    Часто собираясь на пикник с друзьями или отправляясь в путешествие, мы обязательно берем эти атрибуты (сумка, рюкзак, чемодан) А нужно ли это все сертифицировать? Рассказываем!

    Сертификация сумок и рюкзаков. Что оформлять декларацию или сертификат соответствия?
    33
    Логотип Модульбанк
    Модульбанк
    Блокировка счетов по 115-ФЗ

    Пять мифов о том, чем грозит блокировка по 115-ФЗ

    Блокировка по 115-ФЗ не так страшна, как ее часто представляют руководители компаний, предприниматели и физлица. Развеиваем мифы о блокировке счета.

    Пять мифов о том, чем грозит блокировка по 115-ФЗ
    131
    Логотип MCC Group
    MCC Group
    Общество

    Общественный транспорт в Белграде: виды транспорта и новая система оплаты проезда

    Белград, столица Сербии, является динамичным и красивым городом, который предлагает своим жителям и посетителям широкий выбор общественного транспорта. В городе присутствуют разнообразные варианты общественного транспорта, включая автобусы, троллейбусы, трамваи и даже загадочную линию метро, которая вводит многих в ступор.

    Общественный транспорт в Белграде: виды транспорта и новая система оплаты проезда
    43
    Читать еще