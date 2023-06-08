Люди стали чаще снимать наличные

В апреле 2023 года россияне обналичили 401,6 млрд рублей, что равносильно аналогичному показателю за 2 месяца (февраль-март).

Это один из максимальных результатов в истории, пишет Vpost-media.

Всего на руках у россиян на 1 мая было 15,44 трлн руб. наличными. На текущих и накопительных счетах – 14,28 трлн руб. (плюс 372,6 млрд за месяц), на срочных вкладах – 21,35 трлн руб. (плюс 393,8 млрд). Прирост сбережений в наличной форме опередил как депозиты, так и счета.

ЦБ отмечает, что рост перетока средств с банковских счетов в наличные деньги обусловлен тем, что часть дохода люди предпочитают хранить в виде ликвидных сбережений или использовать для текущих расчетов вместо безналичных платежей.