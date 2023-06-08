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ЕНП (единый налоговый платеж)

Декларация сторнирует уведомление по ЕНП, даже если она сдана досрочно

Если компании пришлось вынужденно досрочно сдать декларацию по УСН за 2023 год, то данные из нее заменят данные из уведомления.
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С такой ситуацией столкнулась участница нашего форума.

Бухгалтер ошиблась при сдаче декларации за 2022 год. На титульном листе она указала 2023.

Получилось, что декларация за 2022 год вообще нем сдана, а за 2023 – сдана досрочно с неправильными данными.

Чтобы исправить ситуацию, бухгалтер сдала уточненку за 2023 год, обнулив там данные. И сдала первичную декларацию за 2022 год.

Но после сдачи нулевой уточненки за 2023 год появилась новая проблема.

На ЕНС сторнировалось уведомление с начислением за 1 квартал 23 года. То есть, декларация затерла уведомление.

Бухгалтер думает, как теперь исправить эту ситуацию.

Можно отправить новое уведомление с нудной суммой, но примут ли его после сдачи декларации?

Одной из ошибок, которую бухгалтеры допускают при сдаче уведомлений, налоговики считают сдачу уведомления после декларации.

Комментарии

2
  • Логотип понаехавший Тут
    понаехавший Тут 12 минут назад

    Бессмысленность этих уведомлений просто поражает... Насколько раньше все было понятнее и проще  как налоговым органам, так и  налогоплательщикам  

    • Логотип VadimBA
      VadimBA 9 минут назад

      И это только начало... (с) АО ""МММ"

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