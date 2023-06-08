Декларация сторнирует уведомление по ЕНП, даже если она сдана досрочно

Если компании пришлось вынужденно досрочно сдать декларацию по УСН за 2023 год, то данные из нее заменят данные из уведомления.

С такой ситуацией столкнулась участница нашего форума.

Бухгалтер ошиблась при сдаче декларации за 2022 год. На титульном листе она указала 2023.

Получилось, что декларация за 2022 год вообще нем сдана, а за 2023 – сдана досрочно с неправильными данными.

Чтобы исправить ситуацию, бухгалтер сдала уточненку за 2023 год, обнулив там данные. И сдала первичную декларацию за 2022 год.

Но после сдачи нулевой уточненки за 2023 год появилась новая проблема.

На ЕНС сторнировалось уведомление с начислением за 1 квартал 23 года. То есть, декларация затерла уведомление.

Бухгалтер думает, как теперь исправить эту ситуацию.

Можно отправить новое уведомление с нудной суммой, но примут ли его после сдачи декларации?

Одной из ошибок, которую бухгалтеры допускают при сдаче уведомлений, налоговики считают сдачу уведомления после декларации.