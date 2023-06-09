Северных работодателей хотят освободить от страховых взносов на районный коэффициент
Работникам из Крайнего Севера положена процентная надбавка и районный коэффициент. Эти выплаты работодатель делает за свой счет. Таким образом у бизнеса северных регионов больше расходов на работников, чем в других регионах. Это хотят исправить.
В Госдуму внесен законопроект, по которому от страховых взносов освободят:
начисленный на зарплату районный коэффициент;
процентную надбавку к зарплате северных сотрудников;
оплату дополнительного северного отпуска.
Такие льготы хотят ввести только для малого и среднего бизнеса
Авторы проекта – депутаты Ненецкого АО.
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