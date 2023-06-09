Северных работодателей хотят освободить от страховых взносов на районный коэффициент

ОФД — что это и с чего начать работу

В России, согласно данным ФНС, в мае действовало более 3,6 млн кассовых аппаратов, которые выбили более 7 млрд кассовых чеков. Почти все из них переданы в налоговую службу через операторов фискальных данных — ОФД. Базовая задача таких компаний известна — передача документов с ККТ в ФНС. Расскажем, чем еще полезны и как развиваются ОФД.