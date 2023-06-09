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Имущественный вычет

Хотят ввести имущественный вычет по НДФЛ на покупку автомобиля

При покупке автомобиля можно будет вернуть 13% с суммы до 2 млн рублей. Хотят внести такую поправку в статью 220 НК РФ.
40

Законопроект от ЛДПР внесен в Госдуму.

Вычет хотят давать семьям с двумя и более детьми на покупку российского легкового автомобиля для личных и семейных нужд.

Оформить вычет можно будет по декларации 3-НДФЛ.

В пояснительной записке говорится, что многие семьи нуждаются в автомобиле и авто – это не роскошь, а необходимость.

Этот проект решит проблему обеспеченности семей детьми личным транспортом и поддержит отечественных производителей автомобилей, отмечают депутаты.

Комментарии

1
  • Логотип odinbuh_
    odinbuh_
    12 секунд назад

    АртёмДиректор

    Давно пора!

    И лучше бы с 1 и более ребенком!

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