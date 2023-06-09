Хотят ввести имущественный вычет по НДФЛ на покупку автомобиля

Законопроект от ЛДПР внесен в Госдуму.
Вычет хотят давать семьям с двумя и более детьми на покупку российского легкового автомобиля для личных и семейных нужд.
Оформить вычет можно будет по декларации 3-НДФЛ.
В пояснительной записке говорится, что многие семьи нуждаются в автомобиле и авто – это не роскошь, а необходимость.
Этот проект решит проблему обеспеченности семей детьми личным транспортом и поддержит отечественных производителей автомобилей, отмечают депутаты.
Комментарии1
АртёмДиректор
Давно пора!
И лучше бы с 1 и более ребенком!