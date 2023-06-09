В местные бюджеты должны поступать дополнительные отчисления, считает Путин

Это одно из поручений, которое дал Путин по итогам заседания Совета по развитию местного самоуправления.
Правительству надо проработать переход к дополнительным нормативам отчислений в местные бюджеты от от федеральных и региональных налогов и сборов. В том числе уплачиваемых в связи с применением специальных налоговых режимов.
Сделать это Путин поручил до 1 сентября 2023 года.
Ответственным назначили премьера Михаила Мишустина.
Комментарии1
Вита
Не надеюсь даже. Тот же ЕСХН уплачивается по месту регистрации, сколько бы местной земли ни использовал фермер, как бы норматив ни разбивали...чтож, поживём-увидим.