В местные бюджеты должны поступать дополнительные отчисления, считает Путин

Как построить успешный бизнес на культуре в России: история «Никола-Ленивца»

Продолжаем встречаться с друзьями «Финансиста». В этот раз поговорили с Иваном Полисским, управляющим партнёром самого крупного в Европе арт-парка «Никола-Ленивец». Рассказываем, как сегодня можно зарабатывать на культуре в России, как договариваться с инвесторами и почему недостаточно позвать звезду к себе, чтобы сделать успешный фестиваль.