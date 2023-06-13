💥«Клерк»‎ попал в соцсеть ЯRus: заходите нас там читать!

Минутка хвастовства: нас теперь цитирует соцсеть ЯRus.

Вот здесь ссылочка на профиль «Клерка»: заходите и подписывайтесь :)

ЯRus — это российское приложение с идеей объединить контент различного формата без рекламы: новости, музыка, события, видео, сюжеты на одной площадке, и дать возможность пользователю настраивать приложение под свои интересы.

Сейчас туда попал и «Клерк». На днях там появилась важная напоминалка от нас.

Заходите, читайте, подписывайтесь: будет только важное от нас и никакой рекламы ❤️