Имущество киберпреступников будут конфисковывать

Владимир Путин подписал закон, по которому у хакеров будут конфисковывать имущество, полученное от преступной деятельности.
Киберпреступлением признается создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ. А также незаконное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ, нарушение правил хранения, обработки или передачи цифровых данных.
Имущество киберпреступников конфискуют, если деятельность хакеров нанесла крупный ущерб или тяжкие последствия.
В 2021 году каждое четвертое преступление было киберпреступлением.
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