Мишустин: доходы бюджета выросли на 10%

В 2022 году бюджет получил около 28 трлн рублей. На социальную поддержку и помощь бизнесу государство потратило на 6 трлн рублей больше.

В 2022 году доходы федерального бюджета увеличились на 10% и составили около 28 трлн рублей. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.

Около 60% доходов или 16,2 трлн рублей бюджет получил от отраслей, не связанных с нефтью и газом.

На 6 трлн рублей увеличились расходы государства.

В первую очередь, согласно данным кабмина, деньги тратились на выплаты пенсий и семьям с детьми, а также для поддержки рынка труда и бизнеса.