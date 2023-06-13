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Экономика России

Мишустин: доходы бюджета выросли на 10%

В 2022 году бюджет получил около 28 трлн рублей. На социальную поддержку и помощь бизнесу государство потратило на 6 трлн рублей больше.
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В 2022 году доходы федерального бюджета увеличились на 10% и составили около 28 трлн рублей. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.

Около 60% доходов или 16,2 трлн рублей бюджет получил от отраслей, не связанных с нефтью и газом.

На 6 трлн рублей увеличились расходы государства.

В первую очередь, согласно данным кабмина, деньги тратились на выплаты пенсий и семьям с детьми, а также для поддержки рынка труда и бизнеса.

Комментарии

2
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 53 минуты назад

    Главный бухгалтер

    чему он радуется? в 2023 году снизятся на 10% , если не больше - ЁНП своё дело сделает

  • Логотип VadimBA
    VadimBA 27 минут назад

    В 2022 году доходы федерального бюджета увеличились на 10% и составили около 28 трлн рублей.

    На 6 трлн рублей увеличились расходы государства.

    И сколько в итоге составили расходы государства за 2022 год?

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