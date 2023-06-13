В странах ближнего зарубежья можно платить по QR-коду

Оплата покупок проходит внутри РФ, затем МТС-банк переводит средства в банк получателя.

28 тыс. торговый точек в Таджикистане подключились к сервису от МТС-банка по оплате покупок QR-кодом. Об этом пишет «Коммерсант».

Платежи проходят без комиссии в рублях с учетом конвертации в валюту Таджикистана (сомони).

Транзакция осуществляется внутри РФ, а затем МТС-банк переводит деньги банку-партнеру в Таджикистане, который отправляет их на счет продавца.

Для ТСП такая схема удобнее установки российских POS-терминалов, так как они получают деньги от местного банка и к ним меньше вопросов у местного регулятора, но необходим местный банк-партнер, - рассказал глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров.

Подобные услуги будут доступны в Узбекистане, Киргизии и Армении.