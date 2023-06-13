❗️ Предприниматели из новых регионов могут работать без регистрации бизнеса до 30 июня

Срок для такой льготы закончится 30 июня 2023 года.
До этого времени надо выбрать дальнейший вид деятельности и зарегистрироваться как ИП.
Важно: при регистрации до этой даты можно заявить о применении льготных специальных режимов за уже прошедшие периоды 2023 года, говорит ФНС.
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