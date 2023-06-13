Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Взносы на травматизм

💥Не забудьте уплатить взносы на травматизм за май: осталось два дня

Работодатели должны перечислить в СФР взносы на страхование от несчастных случаев за май.
16

Сделать это нужно не позднее 15 июня.

Как все оформить правильно, мы писали в этом разборе.

Еще один пункт для бизнеса на АУСН: плательщики АУСН в эту дату перечисляют 1/12 фиксированного взноса за 2023 год.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Марат Самитов
    Марат Самитов
    Налоги, взносы, пошлины

    Компания не обновила 1С и потеряла 1 млн руб. на налогах. О том, как опасно экономить на программистах

    В этом видео я расскажу как компания потеряла 1 млн рублей на налогах из-за того, что не обновила программу 1C.

    52
    Поиск работы бухгалтеров

    🔥Подборка вакансий дня на «Клерке»: где ищут бухгалтеров

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    116
    Логотип Vladimir G
    Vladimir G
    Бухгалтерские программы

    Лайфхак. Как юристу и бухгалтеру с помощью гугл-таблиц отслеживать статус дела в суде не заходя на сайт

    Многие юристы ведут таблички с судами. Кто-то в Excel, кто-то в Google-таблицах. Я предпочитаю последний способ и хочу поделиться одним лайфхаком, который поможет не ходить каждый раз на сайт суда, чтобы проверить статус дела.

    53
    Логотип Docrobot
    Docrobot
    ЭДО

    Электронный документооборот в логистике: что происходит и чего ждать

    Понятие «Электронный перевозочный документ (ЭПД)» впервые прозвучало в законе № 259 «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» (редакция от 1 января 2022 года). В сентябре 2022 года стартовал добровольный переход на электронную транспортную накладную (ЭТрН), а на 2024 год анонсирован отраслевой императив, который сделает её обязательной для отдельных сфер.

    Электронный документооборот в логистике: что происходит и чего ждать
    94
    Логотип БРВ – Консалтинг
    БРВ – Консалтинг
    Банковские гарантии

    Кейс: ĸаĸ мы выдали банĸовсĸую гарантию на 203 млн рублей

    Недавно наш ĸлиент, ĸоторый работает с нами с начала своего бизнеса, обратился за банĸовсĸой гарантией на сумму 203 млн. рублей по ĸонтраĸту на более, чем 2 миллиарда рублей на реĸонструĸцию автомобильной дороги.

    Кейс: ĸаĸ мы выдали банĸовсĸую гарантию на 203 млн рублей
    73
    Логотип nlukina
    nlukina
    Перевозка

    Госдума приняла закон об обязательном страховании пассажиров такси. Выплаты пострадавшим увеличат с 500 тыс до 2 млн

    Госдума приняла закон об обязательном страховании пассажиров такси минимум на 2 млн руб. ИП или самозанятый, которые получили разрешение на перевозку пассажиров легковым такси, не смогут заниматься деятельностью, пока не застрахуют ответственность за причинение вреда здоровью и жизни пассажиров на 2 млн рублей.

    Госдума приняла закон об обязательном страховании пассажиров такси. Выплаты пострадавшим увеличат с 500 тыс до 2 млн
    29
    Логотип Журнал «Клерк.Премиум»
    Журнал «Клерк.Премиум»
    Обзоры для бухгалтера

    Разбираем любимую летнюю тему бухгалтеров – отпускные и новые изменения, которые необходимо учесть. Ваш персональный журнал подписчика. Клерк.Премиум № 20/2023

    По статистике более 73% россиян уйдут этим летом в отпуск. А значит бухгалтерам всех предприятий, придется рассчитывать отпускные, да еще и разбираться с грядущими изменениями законодательства...

    Разбираем любимую летнюю тему бухгалтеров – отпускные и новые изменения, которые необходимо учесть. Ваш персональный журнал подписчика. Клерк.Премиум № 20/2023
    76
    Логотип MCC Group
    MCC Group
    Налоги, взносы, пошлины

    Налоги в Черногории. В чем выгода для предпринимателей?

    Черногория, небольшая страна на Балканском полуострове, предлагает одну из самых привлекательных налоговых систем в Европе. В отличие от многих других стран региона, черногорские налоги отличаются низкими ставками и различными льготами для предпринимателей.

    Налоги в Черногории. В чем выгода для предпринимателей?
    64
    Логотип Мой бизнес
    Мой бизнес
    Малый и средний бизнес

    «Мама-предприниматель» 2023. Стартовал прием заявок на проект

    Участницы проекта получат комплексные знания для открытия своего дела, а для лучших бизнес-идей в каждом регионе предусмотрен грант в 100 тысяч рублей на реализацию.

    «Мама-предприниматель» 2023. Стартовал прием заявок на проект
    44
    Логотип DocDeti_DocMed_DocDent
    DocDeti_DocMed_DocDent
    Общество

    Хочу бегать. С чего начать? Рекомендации ортопеда-травматолога

    Если вы более-менее здоровый человек и у вас нет хронических заболеваний и травм — то адекватные беговые нагрузки вряд ли смогут навредить здоровью. Нагрузки должны быть дозированными и адекватными — не стоит бегать «через не могу» и боль. Выбирайте комфортные для себя дистанции и темп. Не пытайтесь пробежать марафон, только начав тренировки.

    Хочу бегать. С чего начать? Рекомендации ортопеда-травматолога
    66
    Читать еще