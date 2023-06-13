Когда заполняете заявление на патент, будьте внимательны с регионом. Иначе будет ошибка или вообще отказ

На форуме «‎Клерка»‎ обсуждают заполнение заявления на патент:

— При заполнении через ФИАС выбираю область, не город. В результате прописывается только код региона. Правильно ли понимаю: если выбрать город то место оказания услуг будет город а при выборе области — область?

Эксперт объяснил: значение имеет региональный закон.

Если в региональном законе есть дифференциация потенциального дохода в зависимости от места ведения деятельности, то город или муниципальный район должны быть обязательно указаны.

Будьте внимательны —иначе вы получите отказ в патенте. Потому что его просто невозможно будет рассчитать.