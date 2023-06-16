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Маркетплейсы

«Яндекс Маркет» откроет 9 тысяч ПВЗ на «Почте России»

Покупатели из отдаленных регионов и сел смогут заказывать товары на «Яндекс Маркете». Их доставит «Почта России».
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«Почта России» будет доставлять заказы из «Яндекс Маркета» в удаленные регионы и села. Об этом сообщается на сайте почты.

— Благодаря нашему сотрудничеству жителям удаленных населенных пунктов стали доступны более 75 млн товаров маркетплейса, — сказал руководитель Дирекции по развитию сети и управлению проектами «Почты России» Алексей Логвинов.

Теперь маркетплейс будет доставлять товары в более 200 новых адресов. Также еще 9 тыс. ПВЗ «Яндекс Маркета» откроются в отделениях «Почты России».

Сейчас у маркетплейса насчитывается 13 тыс. пунктов выдачи заказов.

Комментарии

2
  • Логотип Проза жизни
    Проза жизни Вчера в 21:55

    Вита

    👍👍👍приятная новость, успехов!

  • Логотип biyabem775
    biyabem775 2 часа назад

    alex

    в чем приятность? у транспортных компаний качество лучше и ценник за доставку может быть дешевле.

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