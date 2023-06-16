«Яндекс Маркет» откроет 9 тысяч ПВЗ на «Почте России»

«Почта России» будет доставлять заказы из «Яндекс Маркета» в удаленные регионы и села. Об этом сообщается на сайте почты.
— Благодаря нашему сотрудничеству жителям удаленных населенных пунктов стали доступны более 75 млн товаров маркетплейса, — сказал руководитель Дирекции по развитию сети и управлению проектами «Почты России» Алексей Логвинов.
Теперь маркетплейс будет доставлять товары в более 200 новых адресов. Также еще 9 тыс. ПВЗ «Яндекс Маркета» откроются в отделениях «Почты России».
Сейчас у маркетплейса насчитывается 13 тыс. пунктов выдачи заказов.
Комментарии2
Вита
👍👍👍приятная новость, успехов!
alex
в чем приятность? у транспортных компаний качество лучше и ценник за доставку может быть дешевле.