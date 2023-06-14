💣Бизнес будет платить налог на сверхприбыль в 10%. Законопроект уже в Думе

Новый налог будут платить организации, у которых средняя арифметическая величина прибыли за 2021 год и прибыли за 2022 год оказалась выше 1 млрд рублей. Это будет «налог разового характера».

Правительство внесло в Госдуму нашумевший этой весной законопроект о налоге на сверхприбыль.

Сверхприбыль будет определяться как превышение средней арифметической величины прибыли за 2021 год + за 2022 год над средней арифметической величиной прибыли за 2018 год и прибыли за 2019 год.

Налоговая ставка устанавливается в размере 10 процентов.

Ставка может снизиться до 5%, если начать платить налог уже в этом году — то есть сделать так называемый «обеспечительный платеж».

Вот кто платить налог не будет:

малый и средний бизнес (являющийся таковым по состоянию на 31 декабря 2022 года);

организации, созданные после 1 января 2021 года;

организации добывающей и перерабатывающей промышленности (углеводороды, уголь, нефть, газ);

организации на ЕСХН (непрерывно с 1 января 2018 года

по 31 декабря 2022 года включительно).

В июне бизнес ждут и другие важные налоговые изменения. Подробно мы их описали в этом разборе.

Вот основные сферы:

торговля вейпами;

маркировка;

отказ от сбора биометрии;

перенос выплат на детей;

изменения для владельцев авто;

регламент персучета от Минтруда;

параллельный импор;

товарные знаки для самозанятых;

изменения для новых регионов.

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