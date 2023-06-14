💣Бизнес будет платить налог на сверхприбыль в 10%. Законопроект уже в Думе

Правительство внесло в Госдуму нашумевший этой весной законопроект о налоге на сверхприбыль.
Сверхприбыль будет определяться как превышение средней арифметической величины прибыли за 2021 год + за 2022 год над средней арифметической величиной прибыли за 2018 год и прибыли за 2019 год.
Налоговая ставка устанавливается в размере 10 процентов.
Ставка может снизиться до 5%, если начать платить налог уже в этом году — то есть сделать так называемый «обеспечительный платеж».
Вот кто платить налог не будет:
малый и средний бизнес (являющийся таковым по состоянию на 31 декабря 2022 года);
организации, созданные после 1 января 2021 года;
организации добывающей и перерабатывающей промышленности (углеводороды, уголь, нефть, газ);
организации на ЕСХН (непрерывно с 1 января 2018 года
по 31 декабря 2022 года включительно).
В июне бизнес ждут и другие важные налоговые изменения. Подробно мы их описали в этом разборе.
Вот основные сферы:
торговля вейпами;
маркировка;
отказ от сбора биометрии;
перенос выплат на детей;
изменения для владельцев авто;
регламент персучета от Минтруда;
параллельный импор;
товарные знаки для самозанятых;
изменения для новых регионов.
Комментарии2
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
нефтянку и газовщиков исключили из перечня, кто же останется?? со сверхприбыЛями? посмотрела: металлургия, строительство, финансы и бизнес-услуги
Главный бухгалтер
Рекомендую им всем уйти в "убытки"