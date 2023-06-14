Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Налоги, взносы, пошлины

💣Бизнес будет платить налог на сверхприбыль в 10%. Законопроект уже в Думе

Новый налог будут платить организации, у которых средняя арифметическая величина прибыли за 2021 год и прибыли за 2022 год оказалась выше 1 млрд рублей. Это будет «налог разового характера».
151

Правительство внесло в Госдуму нашумевший этой весной законопроект о налоге на сверхприбыль.

Сверхприбыль будет определяться как превышение средней арифметической величины прибыли за 2021 год + за 2022 год над средней арифметической величиной прибыли за 2018 год и прибыли за 2019 год.

Налоговая ставка устанавливается в размере 10 процентов.

Ставка может снизиться до 5%, если начать платить налог уже в этом году — то есть сделать так называемый «обеспечительный платеж».

Вот кто платить налог не будет:

  • малый и средний бизнес (являющийся таковым по состоянию на 31 декабря 2022 года);

  • организации, созданные после 1 января 2021 года;

  • организации добывающей и перерабатывающей промышленности (углеводороды, уголь, нефть, газ);

  • организации на ЕСХН (непрерывно с 1 января 2018 года
    по 31 декабря 2022 года включительно).

В июне бизнес ждут и другие важные налоговые изменения. Подробно мы их описали в этом разборе.

Вот основные сферы:

  • торговля вейпами;

  • маркировка;

  • отказ от сбора биометрии;

  • перенос выплат на детей;

  • изменения для владельцев авто;

  • регламент персучета от Минтруда;

  • параллельный импор;

  • товарные знаки для самозанятых;

  • изменения для новых регионов.

Читать разбор

Комментарии

2
  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 1 час назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    нефтянку и газовщиков исключили из перечня, кто же останется?? со сверхприбыЛями? посмотрела: металлургия, строительство, финансы и бизнес-услуги

    • Логотип fressigran@
      fressigran@ 44 минуты назад

      Главный бухгалтер

      Рекомендую им всем уйти в "убытки"

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип Моё дело
Моё дело
Учетная политика

Как составить учётную политику для целей налогообложения на 2023 год

Законодательство во многих случаях даёт налогоплательщикам право выбирать способы расчёта доходов, расходов и других показателей, которые влияют на облагаемую базу. Выбранные варианты нужно зафиксировать в учётной политике для целей налогообложения. Рассказываем, как составить этот документ.

Как составить учётную политику для целей налогообложения на 2023 год
5
Логотип assino consulting
assino consulting
Отпускные

Как правильно рассчитать отпускные в 2023 году. Примеры расчета отпускных

Для того, чтобы бухгалтеру правильно рассчитать отпускные сотрудников, наши специалисты подготовили подробную инструкцию с примерами. Читайте и сохраняйте себе.

Как правильно рассчитать отпускные в 2023 году. Примеры расчета отпускных
21
Логотип Psy_Natalie
Psy_Natalie
Психология для бухгалтера

Книга-помощник. Как найти то, к чему лежит сердце, и наполнить смыслом каждый день

Японцы полагают, что у каждого из нас есть свой икигай — собственное особенное предназначение. Предлагаю вам познакомиться к книгой Эктор Гарсиа и Франсеск Миральес о мире японской философии и самопознания. Нам не всегда нужна помощь и поддержка от других людей. Иногда достаточно найти «ту самую» книгу.

Книга-помощник. Как найти то, к чему лежит сердце, и наполнить смыслом каждый день
28
Логотип Клерк
Клерк
Управленческий учет

Лайфхак для бухгалтеров и финансистов: как правильно структурировать расходы

Бизнесу нужны цифры по доходам и расходам, чтобы грамотно оптимизировать бюджет компании. Поговорим о прямых и косвенных расходах, как их собрать в кучу, получить адекватные данные и посчитать валовую прибыль организации.

Лайфхак для бухгалтеров и финансистов: как правильно структурировать расходы
1,9 тыс.
Логотип MCC Group
MCC Group
Общество

Черногория. Как открыть банковский счет в 2023 году

Черногория — небольшая страна на Балканском полуострове, которая является бывшей частью Югославии. Она имеет статус страны-кандидата для вступления в Евросоюз и является членом НАТО с 2017 года. Официальной валютой страны является евро.

Черногория. Как открыть банковский счет в 2023 году
42
Логотип LIFE PAY
LIFE PAY
Онлайн-кассы

Как применять один кассовый аппарат на все каналы продаж

Курьеры, онлайн или офлайн продажи — для любого вида торговли нужна касса. При этом не обязательно тратиться на дорогостоящую ККТ для каждого канала продаж: ее можно заменить одним кассовым аппаратом. А как это сделать правильно и не нарушая закон рассказываем в нашей новой статье.

Как применять один кассовый аппарат на все каналы продаж
72
Логотип Онлайн-школа Татьяны Себелевой
Онлайн-школа Татьяны Себелевой
Выбор системы налогообложения

Системы налогообложения в РФ: как выбрать подходящую для бизнеса клиента

В статье рассказываю на кейсах, как выбрать подходящую систему налогообложения в зависимости от сферы и формата бизнеса.

Системы налогообложения в РФ: как выбрать подходящую для бизнеса клиента
1
98
Логотип Иван Шестак
Иван Шестак
Кредиторская задолженность

Как управлять кредиторской задолженностью? Виды кредиторской задолженности

Дебиторская и кредиторская задолженность — две стороны одной медали. Про кредиторскую задолженность тоже не стоит забывать. В этом материале вместе с бизнес-практиком и финансовым директором мы разобрались, какой бывает кредиторская задолженность компании и как с ней правильно работать.

Как управлять кредиторской задолженностью? Виды кредиторской задолженности
1
90
Логотип Инмар (Inmar)
Инмар (Inmar)
Порядок применения онлайн-касс

Учет кассовых операций после закрытия смены на онлайн-кассе: отражение фискальных документов для нужд бухгалтерского учета

Согласно 54-ФЗ при работе с онлайн-ККТ не обязательно применять унифицированные формы первичной учётной документации № КМ-1, КМ-2, КМ-3, КМ-4, КМ-5, КМ-6, КМ-7, КМ-8, КМ-9. Фискальные данные, которые поступают в налоговую инспекцию с онлайн-ККТ, полностью их заменяют.

Учет кассовых операций после закрытия смены на онлайн-кассе: отражение фискальных документов для нужд бухгалтерского учета
1
150
Читать еще