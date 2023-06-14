Алексей Сазанов: если у отрасли есть потенциал к обелению, мы готовы обсуждать переходный период

Речь идет о переходных периодах при переходе со спецрежима на ОСНО из-за превышения лимитов.

На Петербургском международном экономическом форуме заместитель главы Минфина Алексей Сазанов анонсировал возможные переходные периоды для разных отраслей.

Чиновник обратил внимание, что эксперимент по переходному периоду с прошлого года для общепита дал хорошие результаты: бюджет при этом получил около 2,5 млрд рублей.

— Гипотеза о том, что налоговая нагрузка при переходе с УСН на ОСНО повышается, подтверждается на конкретных примерах — поэтому мы готовы обсуждать. Если у сектора есть потенциал по обелению, то мы готовы обсуждать переходный период и с этой отраслью, — сказал Сазанов.

Конкретные сроки и конкретные отрасли Сазанов пока не назвал.