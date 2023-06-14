Для оплаты штрафов и парковок могут сделать единый счет

Автомобилисты будут оплачивать парковку и штрафы за нарушения ПДД с единого счета.

Первый замминистра транспорта Андрей Костюк поддержал идею создать единый счет для оплаты штрафов и парковки. Об этом пишет «ТАСС».

Изначально с такой инициативой выступил депутат Госдумы Антон Ткачев.

В части возможности создания «единого счета автомобилиста», с которого автоматически будет списываться плата за городские парковки в соответствии с установленным тарифом, а также штрафы за нарушение правил дорожного движения, сообщаем об отсутствии принципиальных возражений, - рассказал Андрей Костюк.

В стране каждый год платными городскими парковками пользуются 5 млн человек.

Однако система списания средств несовершенна. Ее хотят улучшить, чтобы не было несправедливых и ошибочных оплат.