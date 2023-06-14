Семьи с тремя детьми будут считаться многодетными

Минтруд внес в правительство предложение о присвоении статуса многодетных семьям, где растут три и более несовершеннолетних детей. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Минтруда Антона Котякова.
Обновленная редакция проекта указа внесена в правительство. Предлагается установить, что многодетная семья - это семья с тремя и более несовершеннолетними детьми, - сказал Антон Котяков.
Семьи сохранят право на получение социальной поддержки, если дети не достигли 23 лет и учатся очно.
Также регионы самостоятельно могут расширять общий федеральный статус многодетных семей.
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