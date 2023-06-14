Семьи с тремя детьми будут считаться многодетными

Документ уже внесли в правительство. Семьи смогут получать поддержку от государства, если ребенку еще не исполнилось 23 года, и он проходит очное обучение.

Минтруд внес в правительство предложение о присвоении статуса многодетных семьям, где растут три и более несовершеннолетних детей. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Минтруда Антона Котякова.

Обновленная редакция проекта указа внесена в правительство. Предлагается установить, что многодетная семья - это семья с тремя и более несовершеннолетними детьми, - сказал Антон Котяков.

Семьи сохранят право на получение социальной поддержки, если дети не достигли 23 лет и учатся очно.

Также регионы самостоятельно могут расширять общий федеральный статус многодетных семей.